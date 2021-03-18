让患者得实惠 少花钱少跑腿

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为保障人民健康，各地优化医疗服务：以村医为主体，推进家庭医生制度，为村民看病提供更多便利；各级医疗机构紧密合作，实施分级诊疗，让群众在家门口看上名医；建立慢病管理和服务网络，满足患者健康需求。

村民有了家庭医生 就近享受便捷服务

“梅大爷，最近身体恢复如何？有啥需要，随时跟我说啊！”一大早，安徽省宣城市郎溪县新发镇大圻村村民梅泽华，就接到了村医秦烈昌的电话。“放心吧，一切正常，等天气暖和了，我还打算去常州看孙子呢！”梅泽华笑着说道。

梅泽华今年70岁，是土生土长的大圻村人。得益于年轻时的入伍经历，他身体还算硬朗，但去年的一次意外，让全家人吓出了一身冷汗。“有天晚上睡觉，突然开始咳嗽，停不下来，而且痰中带血。”回忆起当时的情景，梅泽华印象深刻。到县里医院一检查，结果发现肺部有1.7厘米大的结节。他立马与儿子联系，赶往江苏常州，最终通过手术切除了结节。

术后不到一星期，梅泽华便回到老家静养，临走前医生叮嘱要定期复查、体检。“去一趟常州要好几个小时。我刚做完手术，身子也比较虚，行动起来非常不便。每次换药、体检都去外地，不太现实。”梅泽华有些担忧。

作为梅泽华的家庭签约医生，村医秦烈昌得知情况后主动与他联系，“梅大爷，以后您需要换药、体检就给我打电话，我开车接您到村卫生室，弄好后再送您回家。”梅泽华告诉记者，原本自己步行过去得花30分钟，现在搭车只要几分钟。除了换药、拆线，秦医生还会不时打电话询问他的身体情况，提醒术后注意事项。

2017年，郎溪县正式推行“家庭医生签约服务”政策，以村医为服务主体，为村民提供全方位的健康医疗保障。秦烈昌说：“如今，村民有了自己的专属家庭医生，不仅可以享受上门服务，费用也降低了不少。虽然我更忙了，但村民方便了，再累也值得！”

除此之外，近年来，郎溪县还建成全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库，搭建起互联互通的县、乡、村三级区域卫生信息平台，定期开展村医医技培训。实施“智慧医疗”工程，改善乡村两级医疗机构网络环境，建设部署网络专线，对村卫生室硬件等进行更换，不断提升基层医疗卫生机构服务能力，为村民看病提供更多便利。

医联体合作更紧密 患者家门口看名医

在湖北省十堰市张湾区艳湖社区医院二楼7号病床上，53岁的社区居民张正清头上缠着纱布和绷带，正在打点滴。

3月5日，张正清在家附近摔了一跤，昏迷不醒，被路过的好心人送到了艳湖社区医院。经过初步检查，院长张达判断，患者是意外摔倒导致的脑外伤和肺部挫伤，需要立即手术，但艳湖社区医院尚不具备手术条件。张达一边安抚家属，一边立即联系十堰市太和医院神经外科主任张力，很快为张正清办理了床对床转院手续。

看过患者片子，张力安排科室的临床专家为张正清做了手术。术后危险期过后，经过复查，张正清恢复情况良好，又转回艳湖社区医院进行康复治疗。

“在这边，每天都有医护人员给我打针输液，一日三餐也由护工送到床边。而且离家近，家人过来探视也方便，还节省了一大笔费用。”张正清告诉记者。他转回来的第二天，张力来到艳湖社区医院进行随访，专门来到张正清的床前查看他的恢复情况，并对后续用药和康复治疗给予管床医生精准指导。“多亏太和医院的专家及时给我做了手术，现在恢复得挺好。医生说等拆了线再观察几天，就可以出院了。”张正清高兴地说。

像张正清这样的情况，在十堰不是个案。去年8月，十堰市卫生健康委印发意见，组织全市城区27家社区卫生服务中心陆续签约加盟了市太和医院、市人民医院等四大医院集团。这些社区卫生服务中心全部加挂“某三甲医院社区医院”的牌子，与牵头医院签订了紧密型医联体合作协议或整体托管协议。借着好政策，包括艳湖社区医院在内的9家社区医院与太和医院签订合作协议，实行人才共建、信息互通、利益共享、责任共担一体化管理机制。张达介绍，这不仅缓解了大医院的接诊压力，也为患者减轻了经济负担。

“通过紧密型医联体建设，推进优质医疗资源下沉，让患者能在家门口看名医，少跑腿、少花钱。”太和医院党委书记、院长罗杰介绍，医院会派专家和医疗骨干到社区医院坐诊、查房，同时对他们的医护人员开展业务指导和培训；通过医联体建设，帮助社区医院实现“小病能治、大病能识、重病能转、慢病会管”的目标。

慢病治疗专人负责 持续提供健康管理

“这年头最怕啥？怕生病，尤其怕得慢性病！”家住广州市荔湾区的陈阿姨的爱人患有高血压，长期看病治疗，照顾人手不够，曾经家里还专门请了保姆。“现在负担小多了，在家门口就能解决看病需求，方便多了！”陈阿姨告诉记者。

原来，为了打通综合医院和基层社区之间的阻隔，广州市荔湾区成立了慢病管理中心，主要由广州市荔湾中心医院负责管理，汇集区域内其他医院和社区卫生医疗机构的资源，利用互联网+信息平台，建立起慢病管理和服务网络，帮助慢病患者就近看病。

“慢病管理中心负责牵头制订适宜全区推行的糖尿病、高血压、高脂血症、痛风及高尿酸血症等慢病的分级规范诊疗管理流程与临床路径，打造区域慢病管理的通行标准。”荔湾区慢病管理中心负责人介绍。在社区，通过建设一批一站式“慢病工作室”，执行统一的标准，为广大慢病患者提供持续、全程的健康管理与医疗服务。未来，荔湾区将建设至少10家“慢病工作室”。

广东省卫健委负责人介绍，广东基本公共卫生服务进一步“扩面提标”，印发实施慢性病防治中长期规划（2017—2025年），已建成国家级慢性病综合防控示范区251个、省级19个，慢性病综合监测、伤害干预等工作扎实推进，肿瘤登记、癌症早诊早治、心脑血管病高危筛查干预和儿童口腔疾病综合干预等项目深入实施。

一大早，在广州市南沙区灵山医院的诊室内，耳鼻咽喉专科医生林华秀开始接诊，用电脑点击登录医院信息化平台，患者的健康档案一目了然。“病人是不是有慢性病、对什么药物过敏，医生结合系统上的电子病历就能了解，避免了诊断疏漏。”林华秀说，这显著降低了医患沟通成本。

一份电子病历就能全区通用就医，广州市南沙区通过建立区域卫生信息化项目，进一步完成区内公立医疗机构健康医疗数据的收集，通过为社区居民建立公共卫生健康档案，形成全民健康信息库。

“打通患者的跨院诊疗数据，检查检验结果的互认，减少重复检查，降低就医成本，是医疗数据联通为患者带来的一大好处。”平台承建方相关负责人介绍，通过信息化平台，市民还可以“一码通用”网上预约挂号、接收排队提醒，就医体验大幅提升。

据了解，该平台建设历时两年多，目前，已覆盖南沙区11家区属医院、9家社区卫生服务中心及119个村卫生站，建立收集健康档案覆盖全区80余万人口。广东省卫生健康委主任段宇飞介绍，“十四五”时期，广东将持续推进公共卫生体系建设，广东卫健惠民生工作将为老百姓送上大礼包。

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 13 版）