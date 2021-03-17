河南：药政工作抓好“四个关键”

记者日前从河南省卫生健康委获悉，该省通过抓好药品保障供应、基本药物配备使用、药事管理能力提升和药学服务改革创新4个关键环节，推动药政工作高质量发展。

据悉，河南建立健全短缺药品保供稳价工作机制，将制定短缺药品清单等36项重点工作分解到各有关部门，并明确完成时限；建立医疗机构、药品企业、社会舆情、新闻媒体等多维度信息监测网络；强化清单管理，对清单中的药品重点监测、动态跟踪、及时预警，全力保障清单内药品供应。对于信息不对称造成的区域性短缺，协调配送企业加大区域间药品统筹供应力度；对临床紧缺药品，协调临时紧急调拨，保障了一批罕见病和职业病患者的用药需求；推动构建医药储备省级管理体系，科学制定储备目录，使省级医药储备额度达到2亿元。

该省指导各级公立医疗机构科学设置基本药物配备使用指标并纳入考核体系，开展以基本药物为重点的药品使用监测。2020年，全省基层医疗机构、二级医院、三级医院基本药物配备品种占比分别达75%、59%、44%，使用金额占比分别达74%、57%、35%。

该省以优化医疗机构用药结构为重点，实现医疗机构药品遴选、采购、供应、储存、临床合理使用等全流程规范管理，保障医疗质量和安全；出台紧密型医共体药事管理工作办法，从统一药事管理组织、统一药品采购供应、贯通药学服务体系等方面，规范基层药事服务管理，加强处方点评；省级医院、市级医院对口帮扶县级医院和基层医疗机构，强化基层合理用药。

此外，河南还抓好改革创新，拓展药学服务领域。目前，该省有20家三级医院和60个紧密型县域医共体开展了总药师制度试点。省级电子处方审核中心加强处方前置审核，为患者提供全周期药学服务。（记者 李季）