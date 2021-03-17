西北华北黄淮等地仍有沙尘 中东部大部地区将迎来降温

据中央气象台网站消息，17日8时至18日8时，新疆南疆盆地和东部、内蒙古西部、青海东北部、甘肃、宁夏、陕西中北部、山西、河北中南部、山东西部、河南中西部、湖北中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，此外，19-21日，受较强冷空气影响，中东部大部地区先后有4～8℃降温。

西北华北黄淮等地仍有沙尘天气

预计3月17日8时至18日8时，新疆南疆盆地和东部、内蒙古西部、青海东北部、甘肃、宁夏、陕西中北部、山西、河北中南部、山东西部、河南中西部、湖北中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中新疆南疆盆地局地有沙尘暴。中央气象台于17日6时继续发布沙尘暴蓝色预警。

全国沙尘天气预报图(3月17日8时-18日8时)

南方大部地区持续阴雨天气

未来三天，西南地区东部、黄淮及其以南大部地区有小到中雨，局地有大雨。

此外，19-21日，受较强冷空气影响，中东部大部地区先后有4～8℃降温，部分地区有4～6级偏北风。内蒙古中西部、河西走廊、宁夏等地的部分地区有扬沙或浮尘天气。

未来三天具体预报

3月17日8时至18日8时，新疆北部、内蒙古中部、河北北部、西藏东部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆沿天山地区等地部分地区有中雪，局地大雪(5～6毫米)。西北地区东部、内蒙古河套地区、华北中南部、黄淮西部、江淮西部、江汉、江南中北部、西南地区东部等地部分地区有小到中雨，局地大雨。辽东半岛、浙江北部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月17日8时-18日8时)

3月18日8时至19日8时，新疆东部、西藏东部、内蒙古西部、西北地区东北部、华北西部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地大雪(5～6毫米)。西北地区东南部、黄淮西部和南部、江淮、江汉、江南大部、西南地区东部等地部分地区有小到中雨，其中，安徽中南部、湖北北部和东部等地局地有大雨(25～33毫米)。新疆东部、辽东半岛、黄淮西部等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月18日8时-19日8时)

3月19日8时至20日8时，内蒙古大部、西藏东南部、西北地区东北部、河北北部、川西高原北部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东部等地局地有大到暴雪(10～11毫米)。西北地区东南部、东北地区南部、华北大部、黄淮大部、江淮、江汉、江南大部、西南地区东部、华南北部等地部分地区有小到中雨，局地大雨(25～38毫米)。西北地区中东部、华北、浙江中部等地部分地区有4～6级风。