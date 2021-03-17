打好促消费“组合拳”（市场漫步）

要顺应我国消费提质升级趋势，满足人民对美好生活的新期待，打好促进消费的“组合拳”，让人们能消费、敢消费、愿消费

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，坚持扩大内需这个战略基点，加快培育完整内需体系，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

近年来，国际和国内发展环境、条件发生重大变化。从国际上看，新冠肺炎疫情全球大流行使世界百年未有之大变局加速演进，世界进入动荡变革期；从国内看，我国人均GDP已达到1万美元，国内大循环活力日益强劲。这种变化意味着我们必须充分发挥超大规模市场优势，实施扩大内需战略、构建新发展格局，为我国经济发展注入强劲动力。

消费是内需的重要来源，扩大内需必然要求切实发挥消费的基础性作用，畅通消费渠道，推动消费升级，不断释放消费市场潜力。我国拥有14亿人口的巨大市场，其中4亿多中等收入群体更是有着强大的购买力，是引领消费升级的重要力量。当前和今后一个时期，要顺应我国消费提质升级的趋势，满足人民对美好生活的新期待，打好促进消费的“组合拳”，让人们能消费、敢消费、愿消费。

建立健全消费新业态新模式运行机制。积极引导“互联网+”远程教育培训、远程办公、远程医疗等新模式有序发展，促进新旧业态模式取长补短、相互补充，探索线上线下消费模式融合发展，鼓励线上消费平台向下延伸、线下传统消费业态积极“触网”，利用线上、线下双渠道促进消费增长。

完善新型消费模式相关法律法规。完善包容审慎监管措施，建立健全个人信用体系，完善新型消费和服务保障标准体系建设，更好发挥政府在新型消费市场中的规范、监督和管理职能。根据市场变化适时出台或者调整相关法律法规，着力破除阻碍新型消费模式发展的体制机制，畅通堵点、解决难点，共同营造良好的新型消费发展环境。

拓宽“开源”渠道，稳步增加居民收入。强化就业优先政策，深化收入分配制度改革，加大对低收入群体的社会保障力度。积极引导企业开拓中高端消费市场，培育消费新增长点。努力增加优质供给，加大教育、文化、养老、医疗等服务型消费供给，引导消费新业态、新模式提质扩容。

实施扩大内需战略、构建新发展格局，切实发挥消费的基础性作用，离不开制度保障。应着眼建设高标准市场体系，健全市场体系基础制度，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，形成高效规范、公平竞争的国内统一市场。完善产权保护制度，加大知识产权保护力度，实现要素流动自主有序、配置高效公平的要素市场运行机制。建立健全科技创新制度和组织体系建设，推动科技创新成果转化体制机制建设，加快科技成果交易平台建设，提高科技成果转移转化能力，创新优质供给，满足人民日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 19 版）