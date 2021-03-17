上海临港新片区高品质生活规划发布

本报上海3月16日电 （记者谢卫群）上海市今天发布《临港新片区高质量社会服务体系建设规划》，提出高质量社会服务目标。这意味着，在临港新片区启动一年后，优质学校、医疗机构、养老设施同时启动，一手抓高质量发展、一手抓高品质生活的发展模式正在形成。

规划提出了两阶段发展目标：第一阶段到2025年，在产城融合区内基本建立临港新片区高质量社会服务体系，先行启动区内15分钟生活圈实现全覆盖，建成运营一批重大功能性项目，制度性改革创新举措相继落地，符合临港新片区特点的城乡社区治理模式基本形成。第二阶段到2035年，建设高质量社会服务体系“临港样板”，覆盖新片区全域范围，优质均衡便利的公共服务体系更趋完善。规划提出要打造“五大名片”：包括教育改革开放先行区、高品质健康服务引领区、世界级文体旅游目的地、家门口服务样板间以及社会主义现代化城市治理新标杆。

《 人民日报 》（ 2021年03月17日 13 版）