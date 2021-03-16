“2021年金龙鱼外婆乡小榨菜籽油菜花节”在成都举行

听外婆谣、轿房唢呐，观牛灯舞、舞龙灯……在这些原生态的民俗文化表演中，“2021年金龙鱼外婆乡小榨菜籽油菜花节”在成都都江堰天马镇金陵社区开幕，吸引成都市民来此观花海、赏民俗，品美食，共赴一场美食与美景交融的盛会。

据介绍，川西平原成片的油菜花田，是金龙鱼外婆乡小榨菜籽油的生态基地。自2015年以来，每年春天，在油菜花盛开的季节，外婆乡小榨菜籽油都会举办菜花节。

今年的菜花节召开于3月14日，正值3·15国际消费者权益日前夕。2021年全国消协组织消费维权年的主题是“守护安全畅通消费”。

益海嘉里集团包装油事业部副总监赵红梅表示，2008年，金龙鱼成为北京奥运会食用油独家供应商，2018年，金龙鱼又牵手2022年北京冬奥会。未来，金龙鱼还将在创新、品质、极致、放心、健康五大环节锐意进取，为奥运健儿保驾护航，也为国人提供健康好粮油。

活动现场，益海嘉里还邀请奥运跳水冠军林跃作为金龙鱼外婆乡小榨菜籽油奥运品质监督官，亲自监督并见证金龙鱼产品品质。

据了解，金龙鱼开放“透明工厂”，益海嘉里在11家重点工厂打造了金龙鱼营养健康体验馆，并全面启动全国80家透明工厂，备战冬奥，主动接受社会各界的品质监督。