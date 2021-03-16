江西重点提升发热门诊收治等“七项能力”

近日，江西省卫生健康委印发《江西省卫生健康系统“项目攻坚年”活动实施方案》，提出紧紧抓住国家为应对疫情防控影响而加大基础设施、民生工程等领域投资项目建设的重要窗口期，重点提升发热门诊收治能力、可转换传染病区救治能力、可转换重症监护病区床位扩增能力、实验室检测能力、传染病检测能力、医疗废弃物处置能力、医疗急救技术能力“七项能力”，强化重大疫情救治基地保障、应急医疗物资保障、应急医疗资源预案保障“三个保障”。

《方案》要求，不断充实全省重大项目库，梳理形成2021年“项目攻坚年”项目建设清单，明确建设的时间节点和目标任务，加快推进步伐。各级卫生健康行政部门要主动帮助协调解决项目推进过程中遇到的困难和问题，不断优化项目建设环境和工期管理；要建立定期调度工作制度和月度报告制度，实施台账管理、挂图作战，督促项目建设单位落实到位。（记者 徐雅金）