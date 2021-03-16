上海加快培养“医学+X”人才

上海市政府办公厅日前印发《关于本市加快医学教育创新发展的实施意见》，明确适度扩大研究生尤其是博士生招生规模，加快推进“医学+X”高层次复合型人才培养。

根据《意见》，到2025年，上海医学教育学科专业结构更加优化，管理体制机制更加科学高效；建立医科与多学科交叉融合的高水平医学人才培养体系，提升培养质量；健全医学人才使用激励机制。到2030年，建成具有中国特色、上海特点的更高水平医学人才培养体系，建成一批能充分支撑医学前沿领域重大突破和跨越式发展的高水平科研平台和基地，产出更多对推动医学进步和国家经济社会发展具有重大意义和贡献的原创性学术成果，形成若干具有国际影响力的学科或学科领域。

《意见》提出，发挥高等教育学科优势，强化医教协同、科教结合和产教融合，推动中医西医汇聚创新，推进医学和生物医药、集成电路、人工智能“上海方案”深度融合落实落地。以培养医学科学家、医学工程师等高端医学人才为目标，促进医工、医理、医文学科专业的深度融合，推进基础与临床融通的整合式八年制临床医学教育改革。加强高校附属医院培养能力建设，支持具有特色的医学院校配强配齐直属附属三级甲等综合/专科医院。（记者 胡德荣）