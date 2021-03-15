推动数据立法 引导数据向善发展

近日，医渡云合伙人、CEO张实在两会特别策划“健康中国人”专访中表示，大数据技术能为公共卫生事业发展起到积极作用，能在流行病防控和创新医防协同机制方面发挥效果，贡献力量。

建立决策模型 助力流行病防控

“作为一家医疗AI公司，在疫情防控工作中，我们利用大数据及AI技术建立了便于流调溯源和精准防控的决策模型。”张实介绍，医渡云在助力流调方面，通过自然语言处理技术将流调报告结构化，智能挖掘传播路径和密接人群，更快速、更完整地复原疫情传染路径，提升流调效率，降低传播风险，减轻流调人员工作量。

“在疫情防控工作中，科技战‘疫’引发了社会反响，也给公共卫生事业发展带来了启发。”张实说，我国公共卫生体系建设一直在不断完善，但由于我国区域医疗水平发展不平衡，部分地区发展较为落后。近年来，随着大数据技术的发展，通过人工智能防范流行病的蔓延，成了当下疫情防控的新方向和新路径。

“我们做了一套平战结合系统，有利于在紧急时刻指挥决策，更好地阻止流行病蔓延。”张实介绍，该系统在平时能更好地监测流行病发生，以便于及时预测、发现和阻断流行病的传播。

张实认为，未来的疾病预测和疾病发展趋势预判，都离不开数据治理和人工智能技术。她希望，提高数据分析的维度和深度，让预测模型在流行病防控方面，能更加准确地预测和发现。

设置数据红线 打破“信息孤岛”

医渡云作为一家医疗AI公司对“信息孤岛”的存在深有感触。张实表示，“信息孤岛”确实存在，而且制约了大数据的发展。我国数据体量大且丰富多样，但由于“信息孤岛”的存在，数据没有得到安全有效利用，造成了数据资源的浪费。

如何促进这一行业的发展，张实认为，要从国家和社会层面建立创新容错机制，允许行业在不触碰红线的基础上去探索。“不给容错的机会就没有发展创新的底气，希望数据智能在发挥向善作用的同时，能展开数据立法，通过法律明确行业发展红线，并使行业在红线之上有探索的空间。”

“首先，应该给大数据指引正确的发展方向，让数据向善高质量发展。其次，要在正确的指引下，为行业发展设置容错率，鼓励行业创新发展的积极性。”张实表示，如果没有了“信息孤岛”，在数据向善的引导下，行业能更好的为社会服务。反之对行业没有正确的引导，即使打破了“信息孤岛”，也不能为社会发展带来积极影响。

目前在数据方面如何避免个人隐私泄露，是全社会关注的重点。张实表示，数据背后是具体的个体，行业要在合法授权的前提下应用数据，并且要担负起保护用户隐私的责任和义务。“我们必须合理合法的使用数据，应用数据，使其造福社会。”