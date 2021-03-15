国家卫健委:截至3月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

3月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例5例，均为境外输入病例（天津1例，上海1例，福建1例，广东1例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者617人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例171例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5146例，累计治愈出院病例4975例，无死亡病例。

截至3月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例175例（无重症病例），累计治愈出院病例85238例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90049例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者983443人，尚在医学观察的密切接触者4131人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者265例（均为境外输入）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12314例。其中，香港特别行政区11281例（出院10755例，死亡203例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区985例（出院950例，死亡10例）。