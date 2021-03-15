冷空气给北方带来大风降温沙尘 中东部迎大范围雨雪

据中央气象台网站消息，受冷空气大风影响，预计3月15日8时至16日8时，内蒙古西部、甘肃河西、宁夏北部、陕西北部、山西北部、河北中北部、北京等地的部分地区有沙尘暴，内蒙古西部、宁夏北部、陕西北部、山西北部等地局部有强沙尘暴。

较强冷空气给北方带来大风降温沙尘

受冷空气影响，15日08时至17日08时，新疆北部、西北地区中东部、内蒙古、东北地区、华北、黄淮江淮、江南北部等地气温下降4～8℃，部分地区达10～12℃，内蒙古东部、黑龙江北部局地可超过14℃；内蒙古、东北地区、西北地区北部、华北东部、黄淮东部、江淮东部等地有4～7级风，上述部分地区阵风8～10级，内蒙古东北部局地阵风10～12级。中央气象台15日06时继续发布大风降温预报(见图1)。

受冷空气大风影响，预计3月15日08时至16日08时，新疆南疆盆地和东部、内蒙古、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部、甘肃、宁夏、陕西北部、山西、河北、北京、天津等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西部、甘肃河西、宁夏北部、陕西北部、山西北部、河北中北部、北京等地的部分地区有沙尘暴，内蒙古西部、宁夏北部、陕西北部、山西北部等地局部有强沙尘暴。中央气象台15日06时发布沙尘暴黄色预警。

全国大风降温预报图(3月15日8时-17日8时)

全国沙尘天气预报图(3月15日8时-16日8时)

中东部有大范围雨雪过程

未来三天，新疆北部、内蒙古东北部、东北地区北部将有中到大雪，局地暴雪。西北地区东部、黄淮及其以南大部地区有小到中雨，江汉东部、江淮、江南北部等地的部分地区有中到大雨，局地有暴雨。

未来三天具体预报

3月15日8时至16日8时，新疆北部、内蒙古东部、东北地区北部和中部、川西高原北中部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、黑龙江西北部、新疆北疆北部和伊犁河谷等地部分地区有中到大雪，局地暴雪(10～17毫米)。东北地区南部、西藏南部、川西高原南部、黄淮东部、江淮、江汉、江南、西南地区东部、华南北部等地部分地区有小到中雨，其中，江淮南部、江汉东部、江南北部等地部分地区有大雨，局地暴雨(50～55毫米)。新疆东部、西北地区北部、内蒙古、东北地区、青海西部、华北北部和东部、黄淮东部、江淮东部等地有4～7级风，部分地区有8～9级风，并伴有沙尘天气。

全国降水量预报图(3月15日8时-16日8时)

3月16日8时至17日8时，黑龙江东北部、新疆北部、西藏东部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆伊犁河谷的部分地区有中到大雪(5～9毫米)。西藏南部、西北地区东部、黄淮西部、江淮大部、江汉、江南大部、西南地区东部、华南北部等地部分地区有小到中雨，局地大雨(25～38毫米)。黑龙江东部、新疆东部、甘肃河西等地部分地区有4～7级风。

全国降水量预报图(3月16日8时-17日8时)

3月17日8时至18日8时，内蒙古中部、新疆北部和南疆西部山区、西藏东部、华北北部、川西高原北部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆伊犁河谷的部分地区有中到大雪(5～7毫米)。内蒙古西部、西藏东南部、西北地区东部、黄淮西部、江淮大部、江汉、江南大部、西南地区东部等地部分地区有小到中雨，其中，四川东部、重庆中部等地局部地区有大雨(25～30毫米)。新疆东部部分地区有6～7级风。

全国降水量预报图(3月17日8时-18日8时)