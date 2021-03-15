甘肃三级医院对口帮扶接续启动

记者近日从甘肃省卫生健康委获悉，该委组织开展2021年三级医院对口帮扶脱贫地区县级医院工作。甘肃省32家三级医院、天津市26家三级医院以及其他省份和军队的5家三级医院，对口帮扶甘肃省58个脱贫地区的63家县级医院和1家疗养院。各医院确保2021年4月10日前选派支援人员全部到岗到位。

甘肃省卫生健康委要求，支援医院要继续采取组团式支援方式，派驻管理人员和学科带头人在受援医院驻点帮扶，根据受援医院需求派出相关专家进行必要的帮扶指导。支援医院要全力提高受援医院综合医疗服务能力，2021年所有受援县医院至少达到《县医院医疗服务能力基本标准》。在帮扶工作对接中，要针对5大急危重症救治中心建设选派长短期相结合的专业团队，并明确5大中心建设技术帮扶责任人，确保年底前完成县域急危重症救治中心的建设任务。（记者 王耀 林丽）