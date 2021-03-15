上海出台新城医疗资源规划

近日，上海市卫生健康委印发《关于加强新城医疗卫生资源规划配置的方案》，加快推进嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇5个新城高品质医疗卫生服务体系建设，计划到2025年每个新城至少设置1家三级甲等综合医院、1家区域性医疗中心、1家中医医疗机构，以及不少于1家发热门诊。

《方案》提出，规划设置儿童、妇产等专科医院。新城应加强“平战结合”的传染病预防控制和救治体系建设。超过100万人口、区域面积较大、区域内未设置疾病预防控制中心的新城应设置分中心。每5万～10万人口设置1个社区心理健康服务点。每个新城设置不少于1家的急救分站和献血点位，每20万～30万常住人口设1个卫生监督工作站点。

《方案》要求，每个街镇设置1家社区卫生服务中心，每3个～5个居委会、1万～2万常住人口设置1所社区卫生服务站。每新增5万～10万人口，增设1家社区卫生服务中心或分中心。按照每千常住人口不低于1.5张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间。（潘明华）