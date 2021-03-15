较强冷空气将给北方带来大风降温

一股较强冷空气正给北方带来大风降温沙尘，并将给中东部地区带来大范围雨雪过程。中央气象台14日18时继续发布大风降温预报，同时发布沙尘暴蓝色预警。

中央气象台预计，受冷空气影响，14日20时至16日20时，新疆北部、西北地区中东部、内蒙古、东北地区、华北、黄淮等地气温下降4—8℃，部分地区达10—12℃，内蒙古东部局地可超过16℃；内蒙古、东北地区、华北、西北地区中东部等地有4—7级风，上述部分地区阵风8—10级，内蒙古东北部局地阵风10—12级。

受冷空气大风影响，预计14日20时至15日20时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古、青海西北部、甘肃北部、宁夏北部、陕西北部、山西北部、北京、天津、河北、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西部、甘肃河西、宁夏北部等地的部分地区有沙尘暴。

中央气象台预计，中东部地区将有大范围雨雪过程。未来三天，新疆北部、内蒙古东北部、东北地区北部将有中到大雪，局地暴雪。西北地区东部、黄淮及其以南大部地区有小到中雨，长江中下游沿江部分地区有中到大雨，局地有暴雨。

此外，据中央气象台预报，14日夜间至15日上午，河北中南部、河南北部、山西南部、湖北南部、湖南中部、江苏中部、浙江西南部、四川盆地东南部、广东北部等地的部分地区有大雾，其中，河北中南部、河南北部、山西南部、湖南中部、浙江西南部、四川盆地东南部等地局地有能见度低于500米的浓雾。中央气象台14日18时继续发布大雾黄色预警。（记者刘毅、潘少军）

《 人民日报 》（ 2021年03月15日 13 版）