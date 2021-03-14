广东发现新冠病毒B.1.525尼日利亚突变株

新华社广州3月14日电（记者徐弘毅）广东省疾控中心14日通报，该中心12日从两例境外输入新冠肺炎个案的鼻咽拭子中首次发现B.1.525尼日利亚突变株，病毒分离工作仍在进行中。

该两名病例均为境外输入的无症状感染者，在闭环管理中被发现，分别于2月21日、2月22日报告为无症状感染者，目前仍在医院接受集中医学观察。3月5日，广东省疾控中心收到广州市疾控中心上送的两名病例鼻咽拭子样本，立即开展病毒分离和基因测序分析工作。3月12日上午，通过对原始样本基因测序分析，结果提示为B.1.525亚型，尼日利亚突变株。

据广东省疾控中心介绍，目前新冠病毒尼日利亚突变株已在全球20多个国家发生传播，有研究发现，尼日利亚突变株让病毒传播力增强，容易导致抗体中和逃逸现象出现，可能导致感染过新冠肺炎病例再次感染。

今年以来，广东省疾控中心先后发现新冠病毒英国突变株、南非突变株及尼日利亚突变株，均是对境外输入病例样本进行回顾性基因测序分析发现。广东省疾控中心表示，这些病例都能被广东省灵敏的疾病监测系统捕捉到，及时被纳入闭环管理，造成社区感染的风险极小。