江苏援鄂医护人员重返武汉 街头一对母子热泪夺眶而出

“欢迎英雄回家！”3月12日中午12点24分，G1549次列车缓缓驶入武汉站，部分江苏援鄂医疗队队员重返这座英雄城市，来履行一年前定下的赏樱之约。

时隔一年，江苏大学附属医院重症医学科护士赵燕燕仍记得去年接到援鄂动员令的那天夜晚。“毫不犹豫、一腔热血，收拾行李马上就走！”抵达武汉市江夏区第一人民医院投入战斗后，她担任护士人数最多的重症病区江苏片区护士长，承担起大量繁杂的管理事务。

“在疫情最严峻的时候，是武汉人民给了我们战斗的信心。”有一次晚班下班路上，突然一辆轿车停在她和同事面前，开车的是当地志愿者——“你们是刚下班的医务人员吗？我来送你们回家。”那一刻，赵燕燕深深地被这座城市温暖。

“刚下火车，我们就看到当地医院的战友们捧着鲜花来接站，对他们的感觉是既陌生又熟悉。”赵燕燕说，陌生的是，当时并肩作战时大家都戴着口罩和护目镜，看不清面孔；熟悉的是，眼神交汇中，仿佛又回到那段难忘的日子。“当大巴车从火车站开往医院时，我的心跳一直在加速。医院对面的谭鑫培公园里，游人如织，充满生机。”

“去年我们离开武汉时，就约定好了，待明年春暖花开时，我们再聚首。”无锡江南大学附院神经外科护士程浩然说，去年初到武汉那天，刚好是下着小雨，天气阴沉凄冷，偌大的火车站里除了少数工作人员外，没有一位旅客。车子行驶在武汉的街头，不见行人，也不见车辆，大家默默坐在车里，没有一个人说话，“那种悲情的气氛无法用言语表达。一年后的今天，大街上车水马龙热闹非凡。这座城市恢复了活力！”

“孩子，就是这些叔叔、阿姨救了我们！他们为武汉拼过命。儿子，你这辈子要记住江苏恩人这份情！”3月13日上午，江苏援鄂医疗队队员们来到弘志街边的“大牛”早餐店，想尝尝地道的武汉早点。坐在后排正在“过早”的一对母子，突然站了起来，激动地拉着南京医科大学附属逸夫医院贾凌医生的手，眼泪夺眶而出，声音哽咽地述说着感激的话语。

一时间，店里的市民纷纷站了起来，鼓掌鞠躬。早餐店“躁动”起来，就连店外行色匆匆的路人都停下脚步，投以感激的目光。突如其来的关注，让江苏医疗队队员们有些不知所措，内心的激动也化作晶莹的泪花，“这都是我们应该做的，今天武汉恢复了烟火气，也是我们回来最想看到的。江苏人民与武汉人民永远心连心。”

早餐店老板李正听到掌声，赶紧放下手中的面条，走过来紧紧握住贾凌的手，“感谢你们，你们为武汉作出了贡献。能够请你们吃一顿早餐，是我的荣幸。今天我请客，免单！”市民们再次响起热烈的掌声。

“江苏医疗队在去年大年初二驰援江夏区，加入我们、成为‘我们’，直到住院患者清零离开，他们还来不及了解这座城，更错过了武汉最美的春天！”武汉市江夏区第一人民医院党委书记韩军说，为了不让“来过武汉，不曾了解武汉”的遗憾延续，他们将江苏医疗队员这次的行程安排得充实而又有意义，黄鹤楼、首义广场、辛亥革命博物馆、武大樱花园，“行程紧凑而丰实，只为在最美的时节，让曾经并肩战斗的战友们能够品味武汉烟火气。”

“武汉大学的樱花大道十分震撼，有种特别的美。”南京医科大学附属逸夫医院ICU护士张双圆说，大家去年许下赏樱花的约定，今年如约而至，天公也作美，晴空如洗，每个人脸上都洋溢着幸福的笑容。

“比电视中看到的武大樱花要震撼多了，更真实、真切！但也有一种错觉，以为过去的一年都是梦。”南京医科大学第二附属医院重症医学科医生周游，伫立在漫天飞舞的樱花与青色琉璃瓦、朱红色窗棂相映成画的景致中，久久不愿离开。

赵燕燕说，樱花一簇一簇紧紧地聚在一起开放，像极了在抗击新冠肺炎疫情时团结一心的湖北和江苏医护人员。更令她欣慰的是，在江夏人民医院，留下了一支“带不走的队伍”。“我们回访医院时发现，曾经战斗过的重症发热病房按照我们当时留下的建议进行了改造，增添了负压病房，甚至自己当时留在门把手上提醒消毒的印记还在原位。”提到这些小细节，赵燕燕非常感动，她感慨道：“在这里，我们流过汗、流过泪，现在看来所有的努力都是值得的。”

回到曾经工作过的病房，周游看到自己当时手写的标识还贴在原位，工作的照片也挂在走廊上，满眼都是熟悉的画面。“这次重返武汉，兑现了一年前许下的约定，短暂的相聚，是为了更长久的相守！我相信，在大家的共同努力下，武汉必将越来越好，祖国也将越来越好！”

“这次重返武汉，既是兑现一年前许下的约定，也是‘以花为媒’深化两地医护友谊。”贾凌说，这次迎接他们的是恢复勃勃生机的武汉，以及武汉人浓烈的感恩之情转化成的“最高礼遇”，今后要持续加强两地医院的联系，共同守护好人民健康。