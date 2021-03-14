维权律师教你消费“避坑”

“3·15”国际消费者权益日将至，广州日报全媒体记者专访了广东省消委会法律顾问、广州市律师协会立法与行政委主任朱少波，围绕预付式消费、直播带货等投诉热点为大家支招“避坑”。

支招一

不鼓励预付式消费

朱少波介绍，2020年广东省消费争议中，预付式消费和网购仍然是投诉热点。“在教育培训、美容美发、休闲娱乐、健身，甚至食品销售都存在预付式消费。”朱少波表示，去年的预付式消费还有一个新特点——“预付贷”，商家不仅要求消费者预付款消费，还鼓励消费者通过贷款来预付款项。一方面消费者的预付款安全性没有保障，另一方面消费者还承担贷款负担。

“我们不太鼓励预付式消费。”朱少波说，预付式消费具有超前性、群体性、信用性等特点，往往有较庞大的消费群体，如果商家服务不到位或者经营不善甚至恶意携款潜逃，往往会造成较大的社会影响。

支招二

进行金额较大消费时要做好备份

朱少波指出，消费者在进行预付性消费时，应提高风险和维权意识，在付费前应注意以下几点：1.根据自己的经济承受能力支付；2.尽量选择规模较大、证照齐全、市场信誉和经营状况良好的企业；3.办卡时最好签订书面合同，仔细阅读其中有关服务内容、消费期限、会员权利义务，是否可以退款、退款方法等内容的条款，尤其要注意其中的限制性规定，有疑问的地方要提前约定明确，不轻信商家的口头承诺；4.不要贪图小优惠一次性充值过高金额；5.进行金额较大消费时要做好相关凭证备份，每次消费完毕后确认消费金额和账户余额，做好记录，让商家签字确认；6.如发现商家存在非法吸储、携款潜逃等恶意侵权迹象，应及时向公安机关报案。

支招三

参加直播带货注意保存宣传及支付信息等

在去年的消费争议中，网购是投诉热点，直播带货这种新兴网络消费模式带来了新问题。“直播带货的售后服务很难跟上。”朱少波指出。

“消费者要理性消费，不能仅沉浸于直播的宣传效果，根据自己的需要，细看产品的价格和质量，切莫冲动消费。”朱少波表示，消费者在直播间购物时，应当注意保留相关购物记录，比如主播在直播时的质量宣传信息、购买及支付信息等。一旦发现买到的商品有质量问题，应第一时间收集好上述证据，联系主播或品牌方进行协商赔付。

“参加直播带货最好能够跟举办直播活动的人员建立联系。”朱少波表示，如果是在平台上的直播，消费者权益受到侵害的消费者可以向平台投诉，因为根据《消费者权益保护法》，网络交易平台不能提供销售者和服务者的真实名称、地址和有效联系方式的，消费者可以向平台要求赔偿。