人民网健康·生活
热词：滚动　消费　时尚　妇幼　食品　酒业　茶业　彩票　经济·科技·生态　文旅·体育
人民网>>健康·生活

阿斯利康新冠疫苗遭多国停用 世卫组织专家展开调查

综合

2021年03月13日10:36 来源：中国新闻网

　　综合报道，在多国暂停使用阿斯利康冠病疫苗后，这家英国制药厂于当地时间12日回应称，其新冠疫苗是安全的。当天，世卫组织称，已经了解到对于“特定批次”的阿斯利康新冠疫苗引起血栓的关注，目前正在对此进行评估。

　　近日，因接种者出现血栓病例，丹麦、挪威、冰岛、意大利、奥地利等国陆续宣布暂停接种阿斯利康新冠疫苗。

　　12日，阿斯利康发言人回应说：“我们对超过1000万个安全数据记录进行了分析，没有证据显示疫苗在任何特定年龄、性别、批次，或在任何国家中会增加肺栓塞，或深静脉血栓形成的风险。”

　　当天，世卫组织表示，已经了解到对于“特定批次”的阿斯利康新冠疫苗引起血栓的关注，但该组织认为，迄今为止，没有任何人死于任何新冠疫苗。

　　世卫组织发言人哈里斯说，“截至3月9日，全球已交付了超过2.68亿剂疫苗，根据各国政府向世卫组织报告的数据，尚未发现新冠疫苗是致死原因。”哈里斯解释说，血栓发作很普遍，因此尚不清楚接种疫苗后是否会发生血栓，或者疫苗是造成血栓的原因。

　　她强调，欧盟医疗机构的风险评估委员会也已确定该疫苗的益处“继续大于风险”，“专家组已采取了接种应该继续进行的立场，而有关这些血栓塞事件的调查正在进行中。”

　　哈里斯表示，世卫由独立专家组成的全球咨询委员会，目前正在评估有关阿斯利康疫苗的报告，并将尽快公布结论。

(责编：申佳平、吕骞)



相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn