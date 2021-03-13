阿斯利康新冠疫苗遭多国停用 世卫组织专家展开调查

综合报道，在多国暂停使用阿斯利康冠病疫苗后，这家英国制药厂于当地时间12日回应称，其新冠疫苗是安全的。当天，世卫组织称，已经了解到对于“特定批次”的阿斯利康新冠疫苗引起血栓的关注，目前正在对此进行评估。

近日，因接种者出现血栓病例，丹麦、挪威、冰岛、意大利、奥地利等国陆续宣布暂停接种阿斯利康新冠疫苗。

12日，阿斯利康发言人回应说：“我们对超过1000万个安全数据记录进行了分析，没有证据显示疫苗在任何特定年龄、性别、批次，或在任何国家中会增加肺栓塞，或深静脉血栓形成的风险。”

当天，世卫组织表示，已经了解到对于“特定批次”的阿斯利康新冠疫苗引起血栓的关注，但该组织认为，迄今为止，没有任何人死于任何新冠疫苗。

世卫组织发言人哈里斯说，“截至3月9日，全球已交付了超过2.68亿剂疫苗，根据各国政府向世卫组织报告的数据，尚未发现新冠疫苗是致死原因。”哈里斯解释说，血栓发作很普遍，因此尚不清楚接种疫苗后是否会发生血栓，或者疫苗是造成血栓的原因。

她强调，欧盟医疗机构的风险评估委员会也已确定该疫苗的益处“继续大于风险”，“专家组已采取了接种应该继续进行的立场，而有关这些血栓塞事件的调查正在进行中。”

哈里斯表示，世卫由独立专家组成的全球咨询委员会，目前正在评估有关阿斯利康疫苗的报告，并将尽快公布结论。