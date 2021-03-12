加强护工群体岗位管理

今年全国两会期间，全国政协委员、上海市公共卫生临床中心主任、复旦大学附属中山医院副院长朱同玉呼吁，加强医院工勤岗位制度建设，加强对护工群体的岗位管理，有效降低院内感染发生率。

朱同玉说，目前，护工群体的岗位管理存在3个方面的问题。一是缺乏培训，护工多是在工作中积累经验。二是管理缺位，医院护工多由护工公司招聘和管理，医院仅对护工公司开展评价，缺乏对护工工作过程的监督和指导。三是院感防控基础条件较差，护工人数多，护工接触伤口、体液的频率相对较高，易出现院内感染。

朱同玉建议，在区域内选定医疗机构与培训机构，共同建立培训基地，为护工培训和实践提供场景与操作机会。同时，加强护工分级管理，细化区分护工的服务内容和能力，并建立岗位考核的权威认定。另外，医院护理部应介入本院护工的质量管控。（记者 姚常房 赵星月）