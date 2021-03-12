华北南部黄淮江淮等地有大雾 京津冀辽宁吉林等地有霾

据中央气象台网站消息，今晨，华北南部、黄淮中西部及四川盆地西部、湖北中东部、湖南中北部、贵州中西部等地出现大雾，其中，河北南部、山东西部、河南中部、安徽北部和湖北中部等地的部分地区出现强浓雾(能见度不足200米)，局地特强浓雾(能见度不足50米)。另外，昨日8时至今日6时，湖南南部、广西东北部和中部等地的部分地区出现大雨，湖南永州局地暴雨(50～58毫米)。

3月12日早晨至上午，辽宁东南部、北京西北部、河北中南部、河南中东部、山东西部、安徽中北部、湖北中东部、湖南北部等地的部分地区有大雾，其中，河北南部、山东西部、河南中东部、安徽北部、湖北中部等地的部分地区有能见度低于200米的强浓雾，局地有能见度低于50米的特强浓雾。中央气象台12日06时继续发布大雾黄色预警。

12日至14日，华北中南部、东北地区中南部等地大气扩散条件差，有轻至中度霾，其中辽宁东部的部分地区地有重度霾。12日，受降水和弱冷空气影响，京津冀中北部的霾天气减弱，东北地区霾仍维持。15日起，受冷空气影响，上述地区霾天气将自北向南减弱消散。

此外，14日至15日，新疆东部和南疆盆地、甘肃西部、宁夏中北部、陕西北部、内蒙古中西部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，局地有沙尘暴。

未来三天，南方部分地区有小到中雨天气，局地伴有弱雷电天气。另外，新疆北部、内蒙古东部、华北北部、西藏东部等地有小雪或雨夹雪，局地有中到大雪。

3月12日8时至13日8时，新疆沿天山地区和西部山区、内蒙古中南部、河北北部、东北地区东南部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地中雪。东北地区南部、西北地区东部、华北中部、江汉东部、江南中西部、西南地区东部、云南东部、华南等地部分地区有小雨，局地有中雨。内蒙古中部、辽东半岛、河北北部等地部分地区有4～6级风)。

全国降水量预报图(3月12日8时-13日8时)

3月13日8时至14日8时，新疆北部、西藏中部等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，新疆北疆北部等地部分地区有中到大雪(5～8毫米)。东北地区东南部、西藏东南部、江南大部、湖北西部、四川盆地中南部、川西高原北部、重庆东北部、西南地区东南部、华南大部等地部分地区有小雨。新疆北疆北部、甘肃河西等地部分地区有4～5级风。

全国降水量预报图(3月13日8时-14日8时)

3月14日8时至15日8时，内蒙古东部、新疆伊犁河谷和南疆西部山区、西藏中东部、河北北部等地部分地区有小雪或雨夹雪。黑龙江西部、西北地区东南部、黄淮西部、江淮西部、江汉大部、江南西部、西南地区东部、华南西部等地部分地区有小到中雨，其中，重庆南部等地部分地区有大雨(25～45毫米)。内蒙古中西部、新疆南疆盆地等地部分地区有4～6级风。

全国降水量预报图(3月14日8时-15日8时)