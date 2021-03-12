北京轨道交通正点率达99.97% 越来越多市民享受“家门口有地铁”便利

记者从北京市交通委获悉，目前，北京轨道路网里程已达727公里，车站数量达到428座。轨道路网四通八达，不少市民实现了“家门口有地铁”的愿望。此外，通过优化改造、缩短间隔等方式，搭乘地铁的便利性和舒适度也在不断增加。

10条线路跑进2分钟

5年来，全路网各线共调整列车运行图170次，其中17条线路累计缩短行车间隔110次。目前，有10条线路最小行车间隔达到或小于2分钟，比2015年底增加5条（6号线、8号线、9号线、房山线、八通线）。列车正点率由99.92%增长到99.97%，

从去年开始，针对疫情期间的客流变化情况，北京地铁采取列车多交路运行、双向不平衡运行、低速高密度折返和大站快车、越行快车、压缩站停时间等方式，实现网络资源精准高效配置。通过一系列创新举措，分5批在昌平线、八通线、5号线等13条线路采取超常超强措施，突破了线路原有的设计最大运输能力。其中1号线、5号线、9号线、10号线最小运行间隔达到1分45秒。

解决现场购票找零烦恼

如今，越来越多的乘客选择扫码乘车。为此，北京地铁推出互联网票务服务平台，并先后推出线上购票车站取票、二维码过闸、电子单程票、电子发票等服务。非现金支付目前占所有购票量的70%，有效解决了乘客现场购票找零钱、换零钱等问题。

扫码乘车覆盖范围也逐渐增大。2019年6月支持市郊铁路人码核验实名乘车，2020年5月与地面公交实现“一码通乘”，累计注册用户超920万人；2020年实现与上海、呼和浩特的互联网票务互通。目前还在推进与更多城市间的地铁互联网票务的互联互通。（记者 李博）

数读

“十三五”期间，北京轨道交通运营线路从18条增至24条，新开通16号线、S1线、燕房线、西郊线、大兴机场线及亦庄T1线等6条线路；日均客运量从911万人次增至1086万人次，增长19%，位居全国第一。其中工作日日均客运量从1014万人次增至1232万人次，增长21%。