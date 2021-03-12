平谷近七成文旅从业人员已接种疫苗

“我们从2月3日开始，分四批进行新冠疫苗接种。截至目前，景区符合接种条件的80名员工已全部接种。”昨天上午，在平谷石林峡景区，园区相关负责人介绍说。据悉，该景区今年3月1日恢复开园迎客，广泛发动企业员工接种疫苗，为春游旺季做准备。北京青年报记者了解到，截至3月10日，平谷区已有92969人接种新冠疫苗，共接种137711剂，其中第一剂接种92969人、第二剂接种44742人。其中文化和旅游行业各类对外经营场所重点人群896人接种新冠疫苗，完成率为68.34%。

不仅是位于黄松峪乡、有着迄今为止世界上面积最大玻璃观景平台的石林峡景区，位于平谷区山东庄镇的京东大峡谷景区，也已筛选符合接种条件人员进行接种。截至目前，京东大峡谷景区符合接种条件的79名员工已全部接种，实现百分百“应接尽接”。同时，采取验码、测温、查验“北京健康宝”、消毒等常态化疫情防控措施，为游客营造一个安全、有序的旅游环境。

“我们持续对已恢复开放的文旅行业进行指导服务和监督检查，要求各单位把疫情防控放在首位，全力督促各企业员工尽快打疫苗。对将要复工复产的企业要保证员工疫苗的接种率，确保在文旅行业建立起免疫屏障，让游客到平谷玩得放心，住得踏实。”平谷区文化和旅游局副局长路大勇说。

据介绍，截至3月10日，平谷区13家旅游景区有石林峡、大峡谷、大溶洞3家景区对外开放，其他景区预计3月中下旬陆续开放。南华山庄、东晓新越酒店、育新苑宾馆、雨燕楼酒店4家星级宾馆均已正常开放。乡村旅游接待户355户，目前96户已经对外接待，其余预计4月中下旬陆续恢复营业。

“接到接种疫苗的通知后，我们立刻告诉酒店员工，大家都踊跃报名。年前，我们酒店的35名员工就已完成了接种，完成率80%以上。作为服务行业，员工‘应接尽接’新冠疫苗是我们吸引顾客的优势，我们也不断提升服务水平，现在顾客的上座率已经和发生疫情前持平了。”北京市平谷区雨燕楼餐饮有限公司总经理李君娜说。

据平谷区相关负责人介绍，为更好地动员居民接种新冠疫苗，提升疫苗接种率，平谷区统一印发《平谷区接种新冠疫苗倡议书》10万份，结合“敲门行动”主动上门宣传，将倡议书发放到全区每一个家庭，倡议全区居民积极参与，应接尽接、应接快接。在全区范围内对接种率达到90%的商超、便利店、餐饮店、“十小”门店等张贴明示牌，并对单位名称、员工人数和疫苗接种比例进行明示。

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怀柔挂牌15家疫苗接种示范单位

北京青年报记者从怀柔区卫健委获悉，截至3月9日，该区有15家新冠疫苗接种率达90%以上的单位，将被陆续挂牌疫苗接种示范单位。其中，3家单位接种率达100%。

据介绍，物美京北大世界、北京北控国际会都房地产开发有限公司雁栖岛分公司水疗部、北京国旺混凝土有限公司3家单位实现全员接种。此外，北京城建集团有限责任公司、北京怀柔幸福里养老中心、北京万星农副产品市场等12家单位接种率也超过90%。

物美京北大世界店作为怀柔区最大的综合性商场，已经实现全员接种。公司负责人介绍，经过前期的宣传动员，员工们参与疫苗接种的积极性很高。“我第一批就报名参加疫苗接种了。接种疫苗既是对自己负责，也是对顾客负责，大家都挺积极的。”员工张云姣说。

据悉，为进一步加大新冠疫苗接种宣传动员，怀柔区在旅游、商超、建筑等重点行业开展疫苗接种示范单位创建工作，疫苗接种率达到90%的单位将被行业主管部门认定为示范单位，旨在通过此举发挥示范引领作用，为相关单位提供一份“安心认证”。

对新冠疫苗的运输、存储、接种和不良反应处置等关键环节，怀柔区进行了周密部署，实现全链条、全流程闭环管理。卫生监督执法人员持续开展疫苗接种点监督检查，重点对接种流程设置、接种环境消毒、医疗废物收集运送等，持续进行现场督导检查，确保疫苗接种规范有序进行。文/本报记者 武文娟

首都高校设置临时疫苗接种点

北京青年报记者从北京市教委官方微博获悉，目前，北京多所高校开启新冠疫苗接种工作。位于北京市朝阳区的首都经济贸易大学红庙校区设置的临时疫苗接种点已启用。除首经贸大学临时接种点外，清华大学、北京大学、北京工商大学、北京理工大学、北大医学部、中国农业大学、北京航空航天大学、北京交通大学等已陆续开展新冠疫苗接种工作。

据介绍，首都经济贸易大学红庙校区设置了临时疫苗接种点，为首经贸大学教师及周边商户从业人员进行疫苗接种。该临时疫苗接种点位于首都经济贸易大学红庙校区会展中心，包含上下两层区域，其中一层设有等候区、知情同意书签署区；二层设有信息登记区、接种区、留观区和紧急处置室等区域。

据了解，由于学生尚未返校，该临时接种点首批接种人员主要为首经贸大学教师及周边商户从业人员。为确保疫苗接种工作的顺利进行，呼家楼街道疫苗接种专班提前进行现场踏勘，对接种布设进行现场指导。呼家楼第二社区卫生服务中心派出12名专业医护人员到场接种。首经贸大学防控办牵头相关单位负责接种点秩序维护，引导人员按流程接种。同时还安排了专门力量下沉到接种点进行保障，每天有4名工作人员在现场负责组织协调，确保接种工作平稳有序。（（记者 林艳 武文娟 李泽伟）