专家业界聚焦学校卫生与健康教育：共谋高质量发展良策

人民网北京3月11日电 （刘微）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第六届。

在人民网·人民健康与教育部体育卫生与艺术教育司共同举办的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场圆桌论坛上，各界专家学者以“线上+线下”的方式齐聚一堂，为推动学校卫生与健康工作、助力健康中国建设建言献策。

构建高质量教育体系 助力健康中国建设

教育是国之大计、党之大计。“十四五”规划纲要草案提出，要建设高质量教育体系。教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊对此表示，构建高质量的青少年健康教育体系十分必要。立足“十四五”的新起点，新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路，大规划是建设一个新时代的‘新体系’，总目标是促进青少年健康成长、全面发展，着力点是提升青少年的健康素养。他认为，可从高起点、高站位、高标准、高水平、高效益五个方面着力，具体落实“高质量”目标。谋划好总蓝图、设计好路线图、落实好流程图，助力健康中国。

近些年来，学校卫生与健康教育工作已取得一系列阶段性成效。据教育部体育卫生与艺术教育司体育与卫生教育处副处长、二级调研员樊泽民介绍，“十三五”时期,该项工作总体来说取得了突破性进展，呈现了新气象，得到了基层教育部门和学校的高度认可。他建议，接下来坚持系统观念，进行通盘考虑、系统谋划，持续推动新时代学校卫生与健康教育工作。

重视膳食营养安全 做好疫情防控工作

对于儿童青少年的成长而言，卫生与健康教育至关重要，需要从小培养孩子们健康的生活方式。

“膳食营养是健康的物质基础，没有这个物质基础就不能保障孩子健康地成长。”北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授马冠生认为，一方面，今后重点要把营养素养的培养纳入到健康教育当中；另一方面，要发挥各界专业领域资源，通过学校、家长、社区等方方面面的配合，共同守护师生“舌尖上的安全”与营养健康。

随着各地学校春季学期陆续开学，对于如何在疫情常态化背景下做好防控工作的问题，北京大学儿童青少年卫生研究所所长、全国中小学健康教育教学指导委员会主任委员马军提到，学校一方面要做好联防机制，完善各类预案，做好物资储备；另一方面，做好学生健康状况监测、进出校门登记等工作，加强场所通风消毒，强化师生健康教育。

科学预防控制近视 重视心理健康教育

在儿童青少年身心健康教育方面，近视防控与心理健康都是需要予以高度重视的关键内容。

儿童青少年如何做好近视防控？全国人大代表、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生建议要节点前移，从娃娃抓起，防控结合，但以防为主，养成爱眼护眼的好习惯。同时，通过大量培养近视防控的专业技术人才，满足儿童青少年高质量近视防控的需求。

温州医科大学眼视光医学部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、全国中小学健康教育教学指导委员会副主任委员瞿佳建议,要做好“一增一减”，即增加户外活动、课外活动、体育运动，减少近距离工作的负荷。同时，他建议每年对学生进行四次视力检查, 推出不同学段的近视防控。

此外，针对儿童青少年心理健康工作，北京回龙观医院精神医学研究中心主任谭淑平建议，学校一方面可以在心理教育方面更多强化心理弹性教育，通过压力技能培训从小培养孩子的抗压能力；另一方面，定期开展心理健康监测，包括情绪监测、心理认识监测、睡眠状态监测三方面。

“老师和家长是儿童、青少年成长过程中的榜样，只有老师和家长处于健康的状态，才能给孩子树立起健康的理念，形成健康的生活方式。”北京大学健康发展研究中心主任李玲指出，健康教育是一项持之以恒的工作，要推动学校、老师、家长积极主动参与，创新方式方法，把健康教育落到实处。