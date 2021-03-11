王贵齐委员：进一步提高优质医疗资源可及性 助力延长人均预期寿命

人民网北京3月11日电 （记者乔业琼）人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。今年的政府工作报告提出，“十四五”时期，人均预期寿命再提高1岁，引起社会广泛关注。

“提高人均预期寿命，其前提就是不得病、少得病。”全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院内镜科主任王贵齐在接受人民网采访时说，随着生活方式的改变，肿瘤的发病率呈逐年上升趋势，严重影响人民群众的生活质量，“要进一步提高优质医疗资源可及性，积极开展‘早发现、早诊断、早治疗’工作，提高健康生活质量，从而达到延长人均预期寿命的目标”。

“预防是最经济有效的健康策略。” 王贵齐分析说，我国早期肿瘤的比例较低，而中晚期的比例偏高，主要原因在于全国各地在肿瘤筛查早诊工作方面存在较大差距。一线城市大型医院在诊疗水平、治疗效果等方面，已经与国际接轨，但从整体上看，由于我国地域广阔，不同区域的经济社会发展水平并不平衡，在整体上改进肿瘤诊疗水平还有很大的上升空间。

王贵齐说，新时代脱贫攻坚任务如期完成后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。落实好“早发现、早诊断、早治疗”要求，关口前移，重心下沉，从源头上控制肿瘤的发生和发展，防止因病致贫、因病返贫，是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的题中应有之义。

政府工作报告中提出，深化公立医院综合改革，扩大国家医学中心和区域医疗中心建设试点，加强全科医生和乡村医生队伍建设，提升县级医疗服务能力，加快建设分级诊疗体系。王贵齐表示，这抓住了解决老百姓“看病难、看病贵”问题的牛鼻子，体现了党和政府把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的执政理念。

王贵齐说，大力建设高水平的公立医院，进一步加快建设分级诊疗体系，有助于发挥公立医院在医疗、教学、科研、管理方面的优势，推动区域卫生健康体系建设，这对于医疗资源相对薄弱的地区尤为重要。

长期在农村服务癌症筛查项目的工作，让王贵齐与基层群众建立了更深厚的感情和友谊，他表示将发挥所长，用毕生精力为服务人民健康贡献自己的一份力量。