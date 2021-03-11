北京市各项社保待遇标准将稳步提高

昨天，本市召开人力社保系统工作会。记者从市人力社保局了解到，2021年本市将实现城镇调查失业率低于5%，全力确保就业大局稳定。同时，本市将稳步提高各项社保待遇标准，持续深化职称制度改革并新开设知识产权职称专业。

31万灵活就业人员享社保补贴

据市人力社保局相关负责人介绍，2020年，面对新冠疫情的冲击，本市深入实施就业优先政策，全年城镇新增就业26.1万人，帮扶14.1万城乡就业困难人员就业，全市享受灵活就业人员社保补贴人数为31万人，实现“零就业家庭”动态清零。

今年，在疫情常态化条件下，市人力社保局将把稳定和扩大就业作为全部工作的主线，继续强化和聚力增效就业优先政策，稳存量、扩增量、保重点、促匹配，实现城镇调查失业率低于5%，全力确保就业大局稳定。

市人力社保局相关负责人表示，本市将继续实施稳岗返还、阶段性降费率、以工代训等政策，持续帮助市场主体减负稳岗；抓住“两区”建设和“五新”发展机遇，通过政策联动、支持创业和灵活就业创造更多岗位，坚持经济发展就业导向，大力推进创业带动就业，支持多渠道灵活就业。高校毕业生就业方面，本市将协同相关部门推行一个学历证书、多个职业资格证书的“1+N”培养模式，提升毕业生适应市场需求的能力。

此外，本市将拓宽农村劳动力就业渠道，促进3万名农村劳动力转移就业，同时推进城乡就业帮扶一体化，统一失业保险政策。今年，本市还将开展技能提升质量年活动，组织大规模、多层次职业技能培训，全面推行企业新型学徒制。

推进民生卡“多卡合一”改革

去年全年，本市“减免缓”三项社保费1220.9亿元，完成城乡居民养老保险基金市级统筹，社会保障率先实现城乡全面统筹、制度完全统一，覆盖范围超过1970万人。今年，市人力社保局将聚焦制度短板，全面深化改革创新、提高保障水平、增强基金和经办管理服务效能。

今年，本市将健全职工养老保险制度，推动企业年金、职业年金发展，优化“两区”企业参加企业年金办法，扩大企业年金覆盖范围，健全多支柱养老保险制度、城乡居民养老保险制度和工伤保险制度。

市人力社保局还将继续健全社保待遇正常调整机制，稳步提高各项社保待遇标准，确保养老金按时足额发放。同时，全面优化社保服务，提高社保服务效能，以社保服务信息化数字化转型升级为引领，丰富完善社保网上服务功能，加快推进以第三代社保卡为载体的民生卡“多卡合一”改革，拓展民生卡服务功能，全力提升社保服务智能化、便捷化水平。

新开设知识产权职称专业

今年，市人力社保局将全面加强人才人事工作，进一步健全评价机制，继续深化职称制度改革。本市将新开设知识产权职称专业，推进分级分类评价，并持续优化职称评价服务，推进职称证书电子化。同时，本市还将打破专业技术职称评审与职业技能评价界限，促进高技能人才与专业技术人才贯通发展，培养更多、更好质量复合型技术技能人才。

今年，本市还将继续发布“两区”建设重点领域暨“五新”重点产业领域人力资源开发目录（2021年版），持续推动成果转化应用；鼓励高精尖产业和前沿科技领域设立博士后科研工作站；持续推进博士后国际化培养和博士后科研择优和资助，推进专业技术人才知识更新工程和高级研修活动，支持高层次创新型青年人才在京就业创业。（王天淇）