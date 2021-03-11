杨洋委员：建立慢性病患者早期主动监测发现机制

致公党云南省委主委、云南省卫健委主任杨洋委员：

【两会好声音】

随着我国工业化、城镇化进程加速推进，与人口老龄化叠加，以高血压、糖尿病、慢阻肺为代表的慢性病患病人数持续增加，患病和死亡人数均显著上升且呈现年轻化趋势。

2009年国家启动实施国家基本公共卫生服务项目，服务惠及亿万群众。但受基层服务能力不足等影响，以高血压糖尿病为代表的慢性病防治管理，依然是我国卫生健康领域发展不平衡不充分的短板之一。

为此，建议进一步完善慢性病健康管理工作机制，实行关口前移，建立患者早期主动监测发现机制。用2至3年时间在全国范围内开展18岁以上人群高血压和糖尿病普查，建立高风险（高危）人群主动早期监测机制，将筛查关口从35岁前移到18岁，全面实施18岁以上人群首诊测血压和糖尿病高危因素筛查；实行“报病”管理，实施慢病发病和居民死亡报告管理制度；实行“医防”融合，健全医防协同的服务供给模式，依托县乡两级医疗机构设立慢病管理服务中心，让家庭医生真正成为签约居民健康的全程管理者和守门人；实行“下沉”院前急救，健全救治体系，加大县域脑卒中、胸痛中心建设力度，在乡镇卫生院建设一批心脑血管救治站，提升急救能力。 （记者张勇采访整理）