积极应对人口老龄化 让“老有所养”的幸福成色更足

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”养老不仅是每个家庭面临的问题，也是全面小康不可或缺的一环。如何真正实现“老有所养、老有所乐、老有所为”，事关国家发展全局，事关百姓民生福祉。

3月5日国务院总理李克强作政府工作报告时，列出了一系列“民生清单”，既强调纾困兜底，又强调满足人民日益增长的美好生活需要。其中明确指出，提高退休人员基本养老金、优抚对象抚恤和生活补助标准。推进养老保险全国统筹，规范发展第三支柱养老保险。代表委员纷纷表示，从政府工作报告里，看到了党对人民群众的关切。一系列养老服务举措，既有制度保障，又有社会温情，为老年人养老撑起一片晴天，让“老有所养”的幸福成色更足。

解民忧：退休人员基本养老金连续上调17年

政府工作报告指出，2021年的重点工作之一在于加强基本民生保障。围绕提高退休人员基本养老金，推进养老保险全国统筹等话题，代表委员们展开热议。

“‘提高退休人员基本养老金’写入今年的政府工作报告，意味着从2005年起，将连续17年上调基本养老金。今年将继续提高退休人员基本养老金待遇，充分彰显了党执政为民的理念。”全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文说道。

他强调，基本养老保险制度在收入端连续减费减收，但在支出端退休人员的养老金待遇却一点也没受影响，这些负担完全是由财政给予解决。财政对社会补贴转移支付力度逐年加大，这充分说明政府社会保障工作始终坚持以人为本。

人力资源社会保障部部长张纪南在国新办此前举行的新闻发布会上表示，为了养老金能够足额发放，人社部已全面启动了省级养老基金的统收统支，加强省域内基金之间的平衡和调度。去年底，全国所有省份，包括新疆生产建设兵团都实现了省级养老基金的统收统支。2020年养老保险基金累计结余4.7万亿元。目前在实现省级统筹的基础上，正在加快研究实施养老保险全国统筹，这将进一步提高养老基金的抗风险能力。

全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院教授孙洁提出，“十四五”时期是实行养老保险全国统筹最佳时间窗口，现在已是加紧制定具体方案、筹备实施的关键期。

她表示，无论采用何种管理体制和机构设立方案，养老保险基金全国统筹都须强化政治、组织、技术三方面措施：一是加强党的领导，规范各级政府事权，包括统一思想，落实决策，知人善任，政绩考核，奖罚严明。二是加强组织建设，提高公共服务效率，重点加强央、省两级经办机构建设，统一定名、定编、定岗、定员、定责、定经费，骨干人员参公管理；基层实行网格式一体化运行，其工作人员实行柜员制和劳动合同制；通过政府购买服务外包非核心业务。三是自上而下，建设高水平的全国社保信息系统。

纾民困：加快发展第三支柱养老保险

在人口老龄化加速的背景下，第三支柱养老保险成为近两年的高频词。一些国家的经验教训表明，构建多层次、多支柱的养老保险体系，仅仅依靠政府，或者单纯依靠市场，都存在较大缺陷，必须统筹发挥好市场和政府两个作用。加快发展第三支柱养老保险，可以缓解目前我国养老保险体系第一支柱“独木难支”的问题，增强养老保险体系的稳定性和可持续性。

对此，全国政协委员、原中国保监会副主席周延礼表示，开展第三支柱养老保险是一个重要方向，商业健康保险、养老保险具有很好的业务空间。

“‘十四五’时期我国第三支柱养老保险将迎来重要发展机遇。”全国政协委员、中国人寿集团董事长王滨也持相同观点。他认为，应加快推进业务创新试点，大力发展真正具备养老功能的专业养老产品，包括养老储蓄存款、养老理财和基金、专属养老保险、商业养老金等。王滨建议通过开展试点探索多层次、多形态养老金融产品体系的业务新模式，更好满足不同年龄段、不同收入水平、不同风险承受能力人群的差异化养老需求。

全国人大代表、中国银保监会信托监管部主任赖秀福则建议，要加强顶层设计，扩大第三支柱养老保险覆盖面和供给能力，目标是实现全人口10%以上的覆盖，以弥补第二支柱在覆盖面上的不足。还要调动银行、保险、信托、基金等各类金融机构主体积极性，增加金融机构供给能力，丰富养老金融产品的选择。

当前，我国第三支柱养老保险发展刚刚起步，合格的养老产品在市场上并不多见。“此次政府工作报告用‘规范发展’这一词框定第三支柱养老保险建设，目的在于正本清源，发展真正具有养老概念的产品，聚焦退休老年人经济方面的需求，而非打着‘养老’旗号推出的投资理财产品。”孙洁表示，未来应加大对第三支柱产品的政策支持力度，出台一揽子强有力的激励政策，包括税延、税免、直接补贴等举措。

“针对第三支柱养老金融产品，应配套出台机制相容的监管规定、会计准则、业绩考核办法等，坚定长期化定位，统一标准，统一领取期限及条件，并在估值核算、投资范围和投资比例等方面给予鼓励性政策，强化养老金融产品的专属属性。”王滨表示。

为了便于居民在长周期中根据自身经济状况、家庭结构、风险偏好等变化，统筹规划和动态安排，全国人大代表、中国太保寿险上海分公司副总经理周燕芳建议探索建立养老金第三支柱专属账户体系，实现资金在三支柱之间的衔接转换贯通，实现不同层次养老保险产品的便捷转换和退出。

暖民心：健全“医养康”结合的养老服务体系

政府工作报告在概述“十四五”时期的主要目标任务时指出，实施积极应对人口老龄化国家战略，以 “一老一小”为重点完善人口服务体系，推动实现适度生育水平，逐步延迟法定退休年龄，健全多层次社会保障体系，基本养老保险参保率提高到95%，优化社会救助和慈善制度。

“我国已建成世界上规模最大的社会保障体系，‘十四五’要在此基础上，进一步健全多层次社会保障体系。”国家发展改革委党组成员、副主任胡祖才在3月8日召开的国新办新闻发布会上表示。

他谈到，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》回应社会关切，将积极应对人口老龄化上升为国家战略，大力发展普惠型养老服务，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，完善社区居家养老服务网络，推进公共设施适老化改造，多措并举扩大养老机构床位供给，提升服务能力和水平，护理型床位占比提高到55%。

提及目前在应对人口老龄化方面存在的问题，周延礼称，随着我国人口老龄化趋势不断加剧，当前我国仍面临较大的养老压力，依旧存在基本养老金面临较大缺口，养老服务供给不足等问题。对此，保险业应多管齐下，构建医养康养相结合的全方位的养老金融及服务体系。

“健全多层次的养老保险体系，是积极应对人口老龄化、促进养老保险制度可持续发展的重要举措。”四川省人社厅一级巡视员张力委员建议，健全多层次的养老保险体系要坚持尽力而为、量力而行，相关部门应尽快推动相关工作，建立以账户制为基础，个人自愿参加、国家给予税收支持、资金市场化运营的个人养老金制度，以更好地保障老年人的幸福生活。

郑秉文指出，“十四五”时期，人口老龄化对我国各个方面将产生深刻、重大影响，必须加快夯实养老金制度。他建议“十四五”期间向资产型养老金过渡的顶层设计应提到案头。此外，未来应加快扩容养老金投资管理人数量，以更好地提高养老基金投资管理的经营能力。

周延礼进一步建议，未来保险业要进一步聚焦人口老龄化国家战略，深度参与长期护理保险制度试点，并积极针对老年人群进行专项健康医疗保险产品的开发。同时推进商业养老保险产品的落地和革新，加快第三支柱养老金融业务发展，在明确养老金融产品标准的同时，稳步推进创新试点，为养老金融全面发展探索出新的道路。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

全国政协常委王寿君：鼓励国有企业建立双向开放式创新平台

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略

丁佐宏委员：助力乡村振兴 民营企业要积极作为