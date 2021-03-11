今年推进民生卡“多卡合一”

记者从市人力社保局了解到，今年全市城镇调查失业率低于5%。同时，将稳步提高各项社保待遇标准，确保养老金按时足额发放。

今年，在疫情常态化条件下，市人力社保局将把稳定和扩大就业作为全部工作的主线，继续强化和聚力增效就业优先政策，稳存量、扩增量、保重点、促匹配，城镇调查失业率低于5%，全力确保就业大局稳定。

本市将继续实施稳岗返还、阶段性降费率、以工代训等政策，持续帮助市场主体减负稳岗；通过政策联动、支持创业和灵活就业创造更多岗位，大力推进创业带动就业，支持多渠道灵活就业。高校毕业生就业方面，本市将协同相关部门推行一个学历证书、多个职业资格证书的“1+N”培养模式，提升毕业生适应市场需求的能力。

此外，本市还将拓宽农村劳动力就业渠道，促进3万名农村劳动力转移就业，推进城乡就业帮扶一体化，统一失业保险政策；开展技能提升质量年活动，组织大规模、多层次职业技能培训，全面推行企业新型学徒制。

去年全年，本市“减免缓”三项社保费1220.9亿元，完成城乡居民养老保险基金市级统筹，社会保障率先实现城乡全面统筹、制度完全统一，覆盖范围超过1970万人。

据市人力社保局相关负责人介绍，今年，本市将健全职工养老保险制度，推动企业年金、职业年金发展，优化“两区”企业参加企业年金办法，扩大企业年金覆盖范围，健全多支柱养老保险制度、城乡居民养老保险制度和工伤保险制度。

此外，本市还将继续健全社保待遇正常调整机制，稳步提高各项社保待遇标准。同时，全面优化社保服务，提高社保服务效能，丰富完善社保网上服务功能，加快推进以第三代社保卡为载体的民生卡“多卡合一”改革，拓展民生卡服务功能，全力提升社保服务智能化、便捷化水平。（记者王天淇）