切实增进民生福祉 提高社会建设水平

3月10日上午，人大重庆代表团分组审议“两高”报告。全国人大代表、重庆市荣昌区委书记曹清尧发言说，过去一年，人民法院和全国检察机关各项工作取得新成效，建议依法打击碰瓷式举报等行为，“让碰瓷者碰壁”“碰瓷者落入法网”，进一步彰显司法为民和公平正义。苏 思摄 （中经视觉）

政府工作报告提出，切实增进民生福祉，不断提高社会建设水平。注重解民忧、纾民困，及时回应群众关切，持续改善人民生活。对此，代表委员们纷纷表示，在“十四五”开局之年，人们关心的教育、医疗、住房、社保、养老等问题，都在政府工作报告里得到了回应，这些民生承诺温暖民心。

发展公平而有质量的教育

政府工作报告提出，发展更加公平更高质量的教育。“要加强教育的针对性，让每一个孩子都能获得有利于个体发展的比较全面的受教育机会。”全国政协委员、北京四中校长马景林说，具体到中学教育，应该着力培养具有家国情怀、健康体魄、广博知识的学生。马景林委员同时认为，重视音体美劳教育对学生的内涵发展将非常有帮助，这些课程和升学考试之间是不矛盾的。

全国人大代表、中国恒天集团邵阳纺机副总工程师吴继发建议，除了给学生减负，还应该给中小学教师减负，让教师把更多的精力放在教学上。改革教育教学方式，把教育工作变成创造性工作。

“应进一步保障流动儿童在父母居住城市平等接受教育的权利，让优质教育惠及更多青少年。”全国政协委员、新东方教育科技集团董事长俞敏洪表示，应切实保障流动儿童入学待遇同城化，增加公办学校学位供给。同时还要积极为流动儿童营造平等、温暖的学习成长环境，保障流动儿童受教育的连续性和完整性。

推进卫生健康体系建设

“近年来，在国家一系列政策支持下，我国医疗健康领域改革发展取得显著成就。”全国政协委员、叮当快药创始人兼董事长杨文龙表示，新冠肺炎疫情发生后，国家出台多项政策推进互联网医疗，各大医院启动在线问诊服务，药店行业也启动了无接触配送服务。

当前，疫情防控形势依然严峻复杂。全国政协委员、军事科学院军事医学研究院生物工程研究所所长、中国工程院院士陈薇认为，应继续加大科研攻关力度，综合运用生物技术与大数据、云计算、人工智能等深度融合的创新手段，深入分析病毒变异对现有防控措施的影响，开展针对重要变异毒株的疫苗、核酸和抗体检测试剂等预研，保障人民群众身体健康。

针对政府工作报告提出的促进“互联网＋医疗健康”规范发展，杨文龙委员建议，加快互联网医疗、医药平台与当地医保系统的互联互通，鼓励线上线下医疗机构融合发展，把符合条件的互联网医院纳入医保范围，推动医保在线支付和“三医”服务数字化。此外，还要强化大数据互联网技术应用，充分发挥互联网医疗、医药服务平台大数据在医保基金监管中的作用。

构建多元化养老服务体系

政府工作报告提出，提高退休人员基本养老金、优抚对象抚恤和生活补助标准。推进养老保险全国统筹，规范发展第三支柱养老保险。“目前，我国已初步形成基本养老保险、企业年金、个人商业养老保险‘三支柱’养老保障体系。但各支柱之间发展不均衡等问题仍然存在。”全国政协委员、中国人寿集团董事长王滨坦言。

王滨委员建议，一方面加大税收优惠力度。研究制定养老保险产品税收优惠政策，对个人以降低领取阶段的税负为核心，打通第二、第三支柱税收优惠，吸引更多个人参与。同时，对机构通过差异化的增值税减免措施，降低机构经营养老保险业务的税负水平。另一方面还要强化“三支柱”间的衔接转换贯通。加快构建统一的个人养老金账户制度，“三支柱”间共享信息，实现不同层次养老保险产品的便捷转换和退出，便于居民在长周期中根据自身经济状况、家庭结构、风险偏好等变化，统筹规划和动态安排。

“应加大对民办养老服务机构的政策支持。”全国政协委员、中信资本控股有限公司董事长张懿宸认为，鼓励民间资本、调动民办养老机构的积极性，支持民办养老服务机构发展，对满足我国日益增长的养老服务需求具有重要意义。

张懿宸委员建议，一方面加大对民办养老服务机构的政策支持和落实力度，优化及健全养老领域的税收政策，将养老机构纳入城市规划。另一方面整合社会资源、鼓励民间资本共建养老机构，支持和引导社会资金投入到养老服务机构建设及运营中。（记者 马春阳 周 琳 吴佳佳 姚进）