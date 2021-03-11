北京西城接种疫苗达标商务楼宇率先“贴标”

位于北京西城区金融街的中国联通大厦多了一张新标识。西城区区长孙硕把“绿色楼宇”安全标识贴在外立面上。原来，这是为接种疫苗优先达标的商务楼宇颁发的新“身份”。这张绿色的标识证明该楼宇疫苗接种人数超过80%，联通大厦也是西城477个商务楼宇中第一个张贴该标识的。下一步，西城将逐一对达标楼宇进行贴标。

谈及此次“贴标”行动，孙硕坦言，这是加快推进疫苗接种、创建健康楼宇的实际行动和有力举措。“希望广大商务楼宇继续按照应接尽接、应快尽快的原则，对全体员工进行再动员、再部署，将全体员工纳入疫苗接种计划。”

孙硕表示，当前，西城区疫情防控工作总体平稳可控、持续向好，但依然不能松懈。接种新冠疫苗是目前最安全、最有效的疫情防控手段。接种疫苗后，可建立社会防疫屏障，控制疫情流行，为辖区的经济发展提供坚实的健康基础。

孙硕建议，广大市民主动承担起对自己、对家庭和对社会的责任，强化健康理念，尽早接种疫苗，助力疫情防控常态化。（记者张骜）