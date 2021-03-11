加强基层医疗能力建设

“近年来，安徽省滁州市认真落实‘健康中国’战略，基层首诊、双向转诊的分级诊疗格局初具雏形。但基层医疗卫生机构服务能力建设还存在亟待解决的问题。”全国人大代表、安徽省滁州市市长许继伟表示，主要问题有三点：医疗服务能力不足；医疗设施相对滞后；信息系统互通不够。

许继伟代表建议，应加强政策倾斜。一是建议出台政策提高基层医务人员津贴补贴标准，逐步实现县、乡公立医院医务人员同职称同待遇；通过考试将村医纳入乡镇卫生院编制内管理，逐步实现村医由乡镇卫生院派驻，稳定村医队伍。二是加大投入力度。应努力建立稳定的公共卫生事业投入机制，合理确定省、市、县三级财政配套资金，加大基层医疗机构资金投入，及时更新基层医疗卫生机构老化设备，推进县、乡、村优质医疗资源扩容和均衡布局。三是加快信息互联。探索建立全国统一标准的卫生信息平台，实现纵向互联，并探索实现卫生信息平台与医保、民政、公安等部门信息系统的横向互通。（记者 武亚东）