北京今年三条市郊铁路将提升改造

记者昨日获悉，近期京投公司公布了2021年重大投资项目有关情况，其中提到，今年将有3条市郊铁路项目进行提升改造，具体工程包括：市郊铁路城市副中心线整体提升工程（西段），市郊铁路东北环线整体提升工程，以及市郊铁路S2线南段通勤化改造工程。此外，地铁方面，备受关注的轨道交通13号线扩能提升工程也正在推进中。

其中，市郊铁路城市副中心线整体提升工程（西段）位于丰台区、房山区，起自北京西站、终至琉璃河站。线路全长约49.9公里，设置8座车站，并对长阳至良乡南关段线路实施复线化改造。项目是市郊铁路线网中的东西向核心干线，能够加强西南地区与中心城、城市副中心的快速轨道交通联系。项目计划2021年12月开工。

市郊铁路东北环线整体提升工程位于昌平区、朝阳区，起自黄土店站，终至北京东站。线路全长约35.4公里，设置10座车站，新建黄土店站至北京朝阳站段复线、光华路支线。项目是市郊铁路主廊道西北与东南方向的重要线路，能够有效填补对角向轨道交通线路的空白。计划2021年12月开工。

市郊铁路S2线南段通勤化改造工程位于昌平区，起自南口站，终至黄土店站。线路全长约31公里，设置7座车站，实施线路电气化、复线化、信号改造。项目是市郊铁路主廊道西北与东南方向的重要线路，能够有效填补对角向轨道交通线路的空白。计划2021年12月开工。

此外，备受关注的轨道交通13号线扩能提升工程也正在进行中。

据京投公司介绍，项目将拆分13号线西二旗站至回龙观站之间线路，使原13号线形成两条L型的交叉线路（13A线和13B线）。其中，13A线自西直门至天通苑东，线路全长31.2公里，其中新建线路19.8公里，改造利用原13号线西段11.4公里。13B线自马连洼至东直门，线路全长32.2公里，其中新建线路9.2公里，改造利用原13号线东段23公里。

据介绍，项目实施可有效提升线路折返能力、提高线路运力。同时，站点覆盖范围由回天南部扩大至整个回天地区，可有效缓解车站限流，改善回龙观和天通苑地区出行条件。（记者 刘洋）