北京市将稳步提高各项社保待遇标准

昨日，北京市人力资源和社会保障工作会议召开。会议总结了2020年全市人力社保工作，对2021年各项目标任务进行了部署安排。本市将扩大企业年金覆盖范围，健全多支柱养老保险制度。同时，本市将稳步提高各项社保待遇标准，确保城镇调查失业率低于5%。

去年“减免缓”三项社保费1220.9亿元

据了解，2020年，北京城镇新增就业26.1万人，4季度城镇调查失业率控制为4.1%。促进3.3万农村劳动力转移就业，帮扶14.1万城乡就业困难人员就业，全市享受灵活就业人员社保补贴人数为31万人，实现“零就业家庭”动态清零。北京生源高校毕业生就业率达95.9%，帮助有就业意愿的困难家庭高校毕业生全部实现就业。

同时，全年“减免缓”三项社保费1220.9亿元，核准返还失业保险费47.6亿元，核准岗补、社补等补贴资金72.7亿元。聚焦科技创新、城市运行保障、生活性服务业等重点领域，完成补贴性培训112.4万人次。完成城乡居民养老保险基金市级统筹，社会保障率先实现城乡全面统筹、制度完全统一，覆盖范围超过1970万人。

在全系统创新开展“局处长走流程”专项活动，将189项服务事项整合为24项“场景式服务”，彻底打通政策落地“最后一公里”。

优化“两区”企业参加企业年金办法

对于2021年的重点工作，北京市人力资源和社会保障局表示，将聚焦制度短板，全面深化改革创新、提高保障水平、增强基金和经办管理服务效能。不断健全职工养老保险制度，推动企业年金、职业年金发展，优化“两区”企业参加企业年金办法，扩大企业年金覆盖范围，健全多支柱养老保险制度、城乡居民养老保险制度和工伤保险制度。

同时，本市还将继续健全社保待遇正常调整机制，稳步提高各项社保待遇标准。同时，全面优化社保服务，提高社保服务效能，以社保服务信息化数字化转型升级为引领，丰富完善社保网上服务功能，加快推进以第三代社保卡为载体的民生卡“多卡合一”改革，拓展民生卡服务功能，全力提升社保服务智能化、便捷化水平。

北京今年确保城镇调查失业率低于5%

市人力资源和社会保障局表示，本市将继续强化和聚力增效就业优先政策，抓住“稳”和“保”两个关键字，通过“稳存量、扩增量、保重点、促匹配”，确保城镇调查失业率低于5%，全力确保就业大局稳定。

其中“保重点”，是要稳住高校毕业生就业，推行“1+N”培养模式，同时大力拓宽农村劳动力就业渠道，促进3万名农村劳动力转移就业。

今年将新增知识产权职称专业

本市今年将进一步健全评价机制，继续深化职称制度改革，开设知识产权职称专业，推进分级分类评价，并持续优化职称评价服务，推进职称证书电子化。

同时，本市还将打破专业技术职称评审与职业技能评价界限，促进高技能人才与专业技术人才贯通发展，培养更多、更好质量复合型技术技能人才。

此外，本市还将以培养国际一流的科技领军人才和创新团队为目标，坚持“两打破一打通”，打破传统的人事、职称、编制制度限制，打破不同学科、科研领域、行业壁垒，打通高校科研院所和企业间人才流动渠道。鼓励高精尖产业和前沿科技领域设立博士后科研工作站，持续推进博士后国际化培养和博士后科研择优和资助。

落实保障农民工工资支付制度全覆盖

今年，围绕打造和谐劳动关系“首善”之区，本市将不断夯实劳动者权益维护体系，全力保障好劳动者权益。坚持根治欠薪“三全”管理模式，落实农民工工资专用账户、总包代发工资、实名制管理、工程款支付担保、人工费工程款分账管理“五项核心制度”，实现国务院提出的保障农民工工资支付制度全覆盖。同时，落实“护薪行动”，加强裁审衔接，推进京津冀劳动人事争议协同处理。（记者 解丽）