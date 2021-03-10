专家热议乡村振兴：发展产业 培养人才 改善人居环境

人民网北京3月10日电（许维娜） “十三五”收官，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。“十四五”开局，脱贫摘帽不是终点，如何将巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接是未来乡村发展的“考卷”。

3月10日，在人民网《人民会客厅》两会特别版——《两会时刻》系列访谈栏目上，全国人大代表、中国社科院农业发展研究所所长魏后凯，全国政协委员、贵州省盘州市淤泥乡岩博村党委书记余留芬，住房和城乡建设部扶贫办副主任、村镇建设司副司长董红梅，北京大学中国农业政策研究中心副主任王金霞，阿里巴巴合伙人、阿里巴巴公益基金会理事长孙利军，人民日报社评论部政论研究室副主编、滦平县平坊满族乡于营村第一书记吕晓勋围绕“巩固脱贫攻坚成果 助力乡村振兴战略”主题展开讨论，共同为巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴战略出谋划策。

做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

今年的《政府工作报告》指出，巩固拓展脱贫攻坚成果做好乡村振兴有效衔接。对此，住房和城乡建设部扶贫办副主任、村镇建设司副司长董红梅表示，继续推进乡村振兴，除了要守住最基本的脱贫成果外，还要持续推动改善农村居住条件和环境改善，持续保护好绿水青山。另外，促进农村产业发展，以及支持农村富余劳动力就地就近就业等是未来乡村振兴的重要环节。

“有效衔接脱贫攻坚和乡村振兴，应发展规划体制机制和政策，加强基础设施和改善人居生活环境。”北京大学中国农业政策研究中心副主任王金霞认为，各地要根据实际情况在乡村振兴发展战略框架下，制定出从脱贫攻坚到乡村振兴有效、无缝衔接的过渡计划。

在促进扶贫工作和乡村振兴有效衔接方面，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》明确提出，设立衔接过渡期。脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县，从脱贫之日起设立5年过渡期，做到扶上马送一程。

对此，王金霞建议，要把脱贫攻坚强有力的体制机制，有效衔接到乡村振兴发展实施过程中，并深入研究脱贫攻坚倾斜性政策，针对实际情况制定出有效衔接方法。

做强村域产业，形成“三链”互动融合

乡村振兴是维护国家稳定的基础，是民族复兴的先决条件，让乡村发挥好应有的功能，是实施乡村振兴战略的重大责任。“十四五”规划建议指出，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略。

全国人大代表、中国社科院农业发展研究所所长魏后凯表示，全面推进乡村振兴要激发乡村内生活力，强化产业和人才支撑。在产业发展方面，首先，要因地制宜、因村施策发展自己的特色产业，并形成一定的市场竞争能力。其次，要“三链”互动融合，即构建产业链、完善供应链、提升价值链，形成“三链”的协调统一，将产品成功卖出。最后，要优化产业发展环境，完善基础设施和公共服务，完善体制机制，适应产业发展。

“发展产业是脱贫的根本之策，有产业就有就业，有就业就有增收，该道理在乡村振兴语境中同样成立。”人民日报社评论部政论研究室副主编、滦平县平坊满族乡于营村第一书记吕晓勋认为，要培育符合村情的村域产业，提升价值链卖出更优价格，延伸就业链创造更多岗位，打通供应链对接更多销售渠道是实现产业兴旺的三个基本要素。

乡村振兴需要社会各界力量献计出力。阿里巴巴集团合伙人、阿里巴巴公益基金会理事长、阿里巴巴脱贫基金执行秘书长孙利军表示，乡村振兴的目的是为了让城市和乡村之间生活距离更加接近。阿里巴巴将利用自身企业特色，发挥自身在物流和金融服务方面的优势，为农村产业振兴提供更完善的基础设施，进一步推动产业升级。

发挥好“排头兵”作用，造就乡土人才

产业发展离不开人才，乡村振兴需人才先行。今年中央一号文件提出，汇聚全社会力量，强化乡村振兴人才支撑。实施乡村振兴战略，必须破解人才瓶颈制约。要把人力资本开发放在首要位置，畅通智力、技术、管理下乡通道，造就更多乡土人才，聚天下人才而用之。

人才也是访谈过程中，出现频率最高的词汇。全国政协委员、贵州省盘州市淤泥乡岩博村党委书记余留芬表示，作为一名基层工作人员，切身感受到乡村振兴要大力发展人才振兴，要让有文化、有知识、有能力、有想法的村民能够坚持长期留在当地，为乡村发展添砖加瓦。

“帮钱帮物不如帮一个好支部，各个脱贫村的党支部书记，在未来的乡村建设中也要发挥好‘排头兵’‘领头雁’的作用，带领村民发挥主动性、创造性，实现共同富裕。”董红梅指出，在脱贫致富的路上，离不开社会各界的帮扶，更离不开当地贫困群众发挥内生动力。在此过程中，人才培养及引领发挥了关键作用。

如何培养人才？余留芬表示，留住本地人才非常重要。建议对在脱贫攻坚道路上做出成绩的干部群众，开展乡村振兴相关的一系列培训，使其提高综合能力有所提高。并且要给愿意留在村里开展乡村事业的人，营造良好发展环境，让其不仅想做事，还能做成事。

推进乡村振兴关键在人才，吕晓勋认为，人才去留取决于整体发展环境。余留芬建议，改造人居环境，真正让乡村能够留住人，留好人。魏后凯表示，乡村要创造好的生活环境、工作环境。王金霞强调，加强基础设施和人居生活环境的有效衔接。董红梅表示，建设美丽乡村，要着力做好农房建设这篇大文章，带动农村的基础设施建设和产业发展。