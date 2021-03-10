专家学者积极建言献策 共同构建多层次医疗保障体系

人民网北京3月9日电 3月7日，由人民网·人民健康主办的2021全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在北京顺利举行。本场论坛的主题为“凝聚多方力量，构建多层次医疗保障体系”，多位专家学者就此进行讨论，发表各自观点。

中国保险行业协会党委委员、秘书长商敬国，黑龙江省医疗保障局待遇保障处处长所超，江苏省医疗保障局待遇保障处处长朱晓文，四川省医疗保障局待遇保障处处长王锦强，青海省医疗保障局待遇保障处处长张爱萍，浙江省丽水市医疗保障局党组书记、局长吴筱琳，清华大学五道口金融学院中国保险和养老金研究中心研究总监朱俊生，北京圆心惠保科技有限公司CEO彭煊参加本场论坛。

完善多层次医保体系,社保商保协同发展

2020年3月，《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（以下简称《意见》）发布，要求到2030年，全面建成以基本医疗保险为主体，医疗救助为托底，补充医疗保险、商业健康保险、慈善捐赠、医疗互助共同发展的医疗保障制度体系。

围绕《意见》，朱俊生教授表达了自己的理解和看法，他认为《意见》是未来中国医疗保障制度建设的顶层设计。在多层次医疗保障制度建设当中，应当充分发挥商业健康保险在多层次医疗保障体制中的作用，同时从国际经验角度来讲，建立一个社会保险与商业保险融合发展的多层次医疗保障体系，这是非常有意义和价值的。

中国保险行业协会党委委员、秘书长商敬国阐述道，大家对商用健康险期望很高，从实际来看，百万医疗险和惠民保也受到了市场的普遍认可。但我们要看到这两类产品都属小众产品，由于免赔额度高，实际支付比例并不多。我们是人口大国，拥有的健康数据如果能够在保障安全性的前提下很好的利用起来，这个巨大的商业保险健康市场其实可以自成一套体系，在有利于各行业发展的同时，也能够为客户带去更高品质的健康保障。

“我相信，随着商业健康险的发展，必将不断催生新的细分领域，而不同人群和不同医疗需求的出现也会带动产品的多元化。对商业保险公司而言，将面临不小的挑战。但在机遇上，商业保险公司的参与，也使得参保面进一步扩大。此外，就本地区来讲，如果由医保局牵头推进与落实，老百姓的获得感将会进一步提升。当百姓的医疗费用报销有了保障，大家自然就更有底气去享受生活，不安全感也会降低很多。”北京圆心惠保科技有限公司CEO彭煊提出。

因地制宜，各地助力多层次医疗保障体系建设提速

为了探索建立多层次的医疗保障体系，各地也做了积极的探索并取得了一定成果。

浙江省丽水市医疗保障局党组书记、局长吴筱琳介绍，丽水市首创了政府主导型的全民健康补充医疗保险，我们给它取了个小名叫做“浙丽保”。“浙丽保”从2020年11月17日开通缴费以来，仅仅一个多月的时间，参保人数已达到204万，占全市基本医保参保人数的85.23%，参保率远远超出了全国各类商业保险。2021年1月1日开始正式运行到现在两个多月的时间里，已经有1809人次的群众享受了“浙丽保”的服务，这大大减轻了群众的高额医疗负担。

四川省医疗保障局待遇保障处处长王锦强说道，2020年上半年，我们经过充分调研以后，在成都市推出了“惠蓉保”，参保人数已突破300万人。此前，全国范围内拥有此类产品的地区不超过5个、产品也不超过20个。“惠蓉保”之后，全国相继在24个省、接近200个地市上线了100多个惠民保项目，参保人群超过了4000多万。

江苏省医疗保障局待遇保障处处长朱晓文讲道，江苏省已初步建立起了与经济社会发展水平相适应，统筹城乡覆盖全民的基本医疗保障体系。到2020年末，全省基本医保参保人数达到了7966.8万人，参保率98.5%，基本实现全民覆盖。待遇水平方面也在不断提高，职工医保和居民医保政策范围内的住院报销比例基本稳定在85%以上和70%以上，去年职工医保达到88.3%，居民医保住院报销比例达到72.3%。

“近几年黑龙江省进行的探索主要包括，统一全省城乡居民基本医保大病保险筹资标准，统一全省城乡居民大病保险待遇政策，规范全省医疗救助政策。哈尔滨等地也已经将医疗救助的统筹层次同步提升到了市级统筹的水平，在三重保障之外，在脱贫攻坚中，我们注重加强与社会慈善基金的合作。例如，对贫困家庭患有先天性心脏病的儿童实施免费治疗，” 黑龙江省医疗保障局待遇保障处处长所超表示。

青海省医疗保障局待遇保障处处长张爱萍在发言中谈道，2016年，青海省推进了城乡居民医疗保险省级统筹工作，实现了城乡居民医保的统收统治统管，在全省范围内实现了“六统一”。“十三五”期间，我们也通过政府购买服务的方式，将居民的基本医保、大病保险和医疗救助委托给商业保险机构来经办，这是通过政府购买服务的一种方式、也是促进商业保险机构参与建设多层次医疗保障体系的重要方式，也为今后加快形成多层次医疗保障体系，夯实了基础。

在助力各地多层次医疗保障体系建设中，圆心惠保积极创新，持续深耕惠民保险领域，已与各地政府机构和多家保司形成有机联动。北京圆心惠保科技有限公司CEO彭煊表示，2020年下半年至今，圆心惠保先后主导并参与了海南省、山西省、天津、河北省、福州、兰州等多个省市级惠民保项目，为产品提供特药服务、健康管理增值服务、技术支持、运营服务等一体化解决方案，致力于打造“医—患—药—险”服务闭环，协同行业合作伙伴共同打造健康生态圈，助力建设多层次医疗保障体系，护航“健康中国2030”。