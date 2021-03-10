全国政协委员霍勇：推动落实“三高共管” 建立新型慢病管理体系

全国政协委员、中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心内科霍勇教授（左一）。陈晨摄

人民网北京3月10日电（记者夏晓伦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月1日下午，全国政协委员、中国心血管健康联盟副主席、北京大学第一医院心内科霍勇教授出席了由人民网·人民健康和中国心血管健康联盟联合主办的“探索‘十四五’健康中国‘心’路径”专场论坛。在嘉宾采访环节中，霍勇提出，“三高共管”要从政府到医疗机构再到社会、公众，层层推动落实，形成对心血管疾病发病、死亡危险因素的协同管理，建立起新型慢病管理体系。

据《中国心血管健康与疾病报告2019》推算，我国心血管病现患人数达3.3亿，相比《中国心血管病报告2018》中推算的2.9亿，新增了近4000万人。霍勇介绍，长期以来，我国心血管疾病的发病率及死亡率都在持续上升，且目前上升趋势越来越快。究其原因，最主要的还是随着社会经济的发展和生活方式的转化，心血管疾病危险因素普遍流行，而对于这些危险因素的控制仍然存在短板。

“健康中国背景下，如何加快心血管疾病的防治推进速度？结合国际上从国家层面减少心脑血管疾病的发病、死亡的成功经验,我认为，一方面要做好预防，对血压、血脂、血糖等因素进行控制；另一方面要提高救治水平，通过发病急性期的有效救治，降低患者死亡风险。”霍勇表示，心血管疾病防治应当着眼于全国，着眼于公众，全社会重视起来，推动心血管疾病发病率、死亡率下降“拐点”早日到来。

作为全国政协委员，霍勇在近几年的“两会”提案中，多次建议将血脂筛查和管理纳入国家现有基本公共卫生服务。“近年来，公共卫生对高血压和糖尿病管控成效卓越，但血脂管理仍是目前‘三高共管’中的短板，包括筛查、治疗和管理还比较薄弱。”霍勇指出，未来“三高共管”是一个必然趋势。在高血压、高血糖的管理基础上，将血脂管理纳入现有国家基本公共卫生服务，将大大提升心脑血管疾病的防控效率，有效降低管理成本，对减少心血管疾病的发病率、复发率和死亡率起到重要作用。

霍勇指出，我国慢病现状不容乐观，慢病防治与管理体系还存在不足。他在履职过程中综合慢病政策、医疗体系、公共卫生服务、疫情防控经验等因素，针对性地准备了“新形势下建立和完善我国慢病管理体系”相关提案。

“医疗机构是慢病防治的主力军，需要依靠医联体建设，充分发挥医疗机构的专业资源优势，做到‘治管联动’。同时，加强信息化建设，利用互联网及远程医疗的手段提升基层救治能力”。

在医保支付体系及药物创新方面，霍勇建议，医保不仅要更好地推动疾病防控，更要推动体系建设。不仅仅是在医院里面怎么治，更重要的是联动到后续怎么管。未来的疾病管理，还要拉动商业保险等各种社会资源的整合，进一步保障慢病管理保障水平的提升。另一方面，要在优化慢病相关基本药物结构、引导临床合理用药的基础上，积极鼓励创新药物的审批和临床应用，根据患者长期的疾病变化的特点，针对性地调整药物治疗方案。以心血管疾病危险因素中最重要的高血压为例，目前治疗模式在降压的基础上更注重于研究对靶器官的保护，以进一步降低心血管事件发病危害。