北京东城上线新冠疫苗接种“小程序”

东城区新冠疫苗接种线上统一预约平台日前上线，市民可通过微信小程序“声智健康”，预约未来6天新冠疫苗接种时间，并可任意选择东城区17个街道接种点。线上预约不仅确保接种者信息准确性，而且有效减少接种现场排队时间，提高疫苗接种效率。

昨天，在位于朝内北小街14号的东四街道疫苗接种点，前来接种疫苗的市民拿出手机，向工作人员出示预约二维码，扫描登记，有序进场。“3月8日线上预约，9日直接来接种，不用排大队，很方便。”市民王琳说。

王琳所说的“线上预约”，就是3月8日上线的东城区新冠疫苗接种线上统一预约平台。市民通过微信搜索进入“声智健康”小程序，登记注册姓名、身份证号、联系电话、区域、街道等个人信息，点击“预约”，可任意选择东城区17个街道接种点，以及接种时间段进行预约。预约时间一般为8时30分至11时30分、13时30分至16时30分，每60分钟为一个时段，每时段约200余个席位。“可以明确看到未来6天、每个时段的剩余接种席位，便于安排时间，就像预约挂号一样。”一位市民说。市民确认预约后，系统将形成预约二维码，用于接种现场扫描登记。

疫苗接种完成后，市民用手机扫描“疫苗接种点留观签到”二维码，便能生成留观倒计时。倒计时结束，市民出示留观结束界面后，即完成接种。接种预约平台还与“北京健康宝”关联，行程信息、是否接种、接种信息等一目了然。

“预约平台未上线以前，被接种人的信息都是通过手写的方式线下搜集，难免会有一些信息错误，导致被接种人的登记信息和身份证信息对不上。”东四街道办事处副主任张国忠说，预约平台上线以后，身份证等信息认证成功后才可预约，确保了信息的准确性，大幅缩短现场信息核对时间，提高工作效率。同时，预约平台还有利于统筹安排接种点，推动“应接尽接”。

张国忠介绍，1月1日至今，东四街道新冠疫苗接种点已为2万余人接种新冠疫苗。(李瑶)