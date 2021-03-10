人大代表给制止餐饮浪费支招

“每次打饭的时候，一份的量就很大，一般我都吃不完，看到剩饭时特别不好意思，很希望能有小份饭。”面对”光盘行动”的号召，一些食量偏小的在校学生犯了难。

“食物浪费不仅意味着扔掉了大量的食物，更意味着为生产这些食物所投入的大量水、能源、土地以及生产资料等的无效消耗，以及温室气体额外的大量排放。”中国自然资源学会理事长。中科院地理资源所研究员成升魁说。

消费环节的浪费与你我息息相关：剩多少饭菜算浪费？去餐馆多点几个菜就危害国家粮食安全了吗？比城市餐饮业浪费更严重的，竟然是中小学食堂？最重要的是，在这其中，你我能做什么？

餐饮业是食物浪费重灾区 校园食物浪费更惊人

“剩饭剩菜不仅是浪费看得见的饭菜，其背后还有不容忽视的资源浪费。”全国人大代表、西南大学资源环境学院教授谢德体指出，食物浪费不能仅通过表象评估浪费了多少食物，更要高度重视看不见的“隐形浪费”。

谢德体算了一笔账：食用猪肉和饲料用粮基本以1∶3的比例产出。这意味着，1斤猪肉要用3斤粮食才能喂养出来。鸡蛋也是相同的比例。从一粒种子变成盘中餐，中间的生产、收获、运输、储藏、加工等环节成本都巨大。

成升魁团队于2018年发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》，揭露了一个惊人的事实：中小学校园食物浪费量甚至明显高于城市餐饮业平均水平。某大型城市中小学生人均食物浪费量约为每餐130克，浪费率为22%，已明显高于城市餐饮的平均水平。

小叶告诉中青报·中青网记者，光盘行动不仅要求形成节约意识，也离不开现实条件的支持。从小到大，小叶一直被家长教育要“光盘”，她面对这一要求总是很为难。在大学，饭量明显小于同学的她，每顿饭都有不小的心理压力。

直到独立生活之后，小叶能自己决定一顿饭菜做多少，才终于开始“光盘”。

如何进行食育教育呢？全国人大代表、漳州市实验小学党委书记兰臻给中青报·中青网记者分享了做法。在漳州市实验小学，国旗下讲话、班会课上，勤俭节约都是长期的主题。

她介绍，学校提倡学生每餐都开展“光盘行动”，并且“小手拉大手”，不仅自己做好，还要带动身边的大人一起做这件事。“孩子们很有成就感，和同学、老师交流参加活动的心得。”

“中华民族有着勤俭节约的优良传统，父辈是通过艰苦朴素奋斗过来的。”兰臻说，通过讲故事，能让体会到中华民族奋斗的光荣历史，也身体力行地培养勤俭节约的优良品质，这对他们的一生都十分有益。

浪费营养也是浪费

如果为了减少浪费，把盘中的食物都吃掉，是否就是节约粮食了？其实，过量饮食而未适量获取所需营养，也是食物浪费。“在粮食加工过程中，过度加工和精加工非常普遍，不仅数量有损失，营养的损耗也是比较严重的。现阶段对我们的要求是，不仅要保障粮食数量安全，还要保障国民的营养健康安全。”成升魁说。

“我们现在应逐渐调整粮食结构，从国民需要的营养出发，考虑国内外双循环，在保证粮食安全的情况下，粮食种植从以口粮为主向多元化调整。适量压缩低品质的小麦和水稻生产面积，注重提高其营养品质。”成升魁说：“例如，将小麦种在哪里最生态、最经济？要把生产同消费结合到一起。”

餐饮业在粮食浪费中占到的比重约为10%，餐饮业食物浪费大约占整个消费端食物浪费总量的47%。外出聚餐按人头点菜还是按“感情”点菜，哪个才叫浪费？

谢德体告诉中青报·中青网记者，他建议按人头点菜，结束未吃完要打包带走；推广自助餐就餐方式；并设立监督奖励机制，例如剩余超过一定量就按双倍付费。

中青报·中青网记者 李晨赫 来源：中国青年报