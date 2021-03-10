司富春代表：推进医疗数据网络化

司富春代表（致公党河南省委会副主委、河南中医药大学副校长）

【建真言 谋良策】

目前，许多医院都是使用医院信息系统、影像归档和通信系统及电子病历等软件，进行医疗数据管理，这对医院的信息化建设起到了非常重要的作用。但是，各家医院医疗信息都存储在各自医院内部局域网，使用、归档及调用依然处于“信息孤岛”状态，病人就诊不方便。由于各家医院机房的建设水平和安全等级参差不齐，部分医院的机房容易受到攻击。同时，大量医疗数据散落在各家医院，不能形成有效的标准化大数据，会严重阻碍医学人工智能的研究和应用。

我建议，政府层面做出具体要求，制定规范化的医疗数据管理方案。制定医疗数据管理标准，开发适用于互联网医疗数据存储、应用的软件，搭建医疗数据管理云平台。同时，逐步推广并要求各级医疗机构限期将局域性的医院管理系统过渡到互联网化的医院管理系统。逐步为居民建立基本健康档案和就诊历史档案。

（本报记者陈慧娟采访整理）