邢念增委员：以为民初心 提高“互联网+医疗”服务水平

人民网北京3月10日电 （记者乔业琼）“始终把人民放在心中最高位置，坚持实事求是，求真务实谋发展、惠民生。” 近日，全国政协委员、中国医学科学院肿瘤医院泌尿外科主任邢念增在接受人民网记者采访时表示，作为我国疫情防控工作的见证者与参与者，聆听政府工作报告，对以人民为中心的发展思想有了更深的感受和体悟。

结合自身工作，邢念增说，“十四五”规划纲要草案中提出，要把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。“在这方面，‘互联网+医疗’新业态可以大有作为。”邢念增说。

邢念增分析说，“互联网+医疗”的广泛应用大大提高了居民看病问诊的效率。一方面，线上挂号节省时间，又能保障公平；另一方面，线上问诊让人们足不出户解决常见病症，也使医疗资源得到更合理分配。并且，通过“互联网+医疗”模式，能够更加方便快捷地开展多学科协作诊疗，为病人提供更好的治疗方案。

“尤其是新冠肺炎疫情期间，’互联网+医疗’服务加速发展。”邢念增进一步谈到，从供给端来看，疫情使得线下医疗资源被大量使用，医护人员相对平时出现紧缺。线下问诊模式搬到线上，能够有效缓解医疗资源及人员的紧张，避免出现“无处问医”的局面。从需求端来看，出于疫情防控的需要，人们在疫情期间尽量减少外出，到医院就医的意愿大大降低，一定程度上催生了患者对线上就医的需求，一些常见的病症有了更方便的问诊途径。

同时，邢念增建议，对线上诊疗过程进行全程录像，建档立卡，开展大数据分析，不断提升医疗质量和服务水平。

全面推进健康中国建设，我们使命在心、责任在肩。邢念增表示，要传承和发扬伟大抗疫精神，努力做好本职工作，以为民初心不断探索提高“互联网+医疗”服务水平，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献一份力量。