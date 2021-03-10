今年高招体检3月21日开始 体检前须先通过健康宝核验

记者从北京教育考试院获悉，高招体检将在3月21日至4月20日进行。未能在规定时间参加体检的考生，可于6月11日参加补检。需要注意的是，体检前，所有参检考生须通过“北京健康宝”进行个人状态核验，“未见异常”者方可参加体检。

发热考生不能参加体检

北京教育考试院提醒，体检前所有参检考生须按要求向报名单位或学校提供本人身体状况和流行病史调查情况，通过“北京健康宝”进行个人状态核验，“未见异常”者方可参加体检。外地返京和入境进京的考生，应按疫情防控相关要求向报名单位和体检机构提交相关证明及健康状况信息。

体检现场谢绝家长陪同。体检过程中，考生应全程佩戴口罩，严禁行动至医疗机构其他区域，避免出现感染风险。进入体检场所，考生要服从体检医疗机构的相关管理，接受体温测量，发热考生不能参加体检。如现场对体检结果有异议，考生可通过带队老师向高招体检机构反映，由高招体检机构统一安排。

体检结果有异议可申请复检

5月20日至8月31日，考生可查询本人体检结果。补检结果查询时间为6月20日至8月31日。如对体检结果有异议，考生应在收到体检结果一周内，通过报名单位向体检医疗机构提出复检申请。如考生对复检结果仍不认可，可通过指定的体检医疗机构或区考试中心向北京市体检中心提出会诊申请，由北京市体检中心进行会诊鉴定。北京市体检中心为本市的终检机构，对有异议结果做出最终裁定。

上午体检考生早晨要禁食

相关负责人表示，体检前一周，考生要尽量避免服用损肝药物及营养品，以免影响丙氨酸氨基转移酶结果；若病情需要则不必强行停药，体检时向医生讲明即可。体检前三天要规律饮食，在保证营养的前提下偏清淡，避免剧烈运动，保证充足睡眠。体检当日可穿宽松衣服，以便穿脱。上午体检的考生当日早晨要禁食，下午体检的考生可进少量清淡早餐，在9时后禁食，饮用少量白开水。因体检项目中含裸眼视力检查，视力不好的考生最好戴框架式眼镜。考生如戴助听器，要提前向医生讲明。（记者 牛伟坤）