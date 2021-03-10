北京实体书店达1994家 今年将重点扶持校园商场园区书店

北京市委宣传部召开2021年实体书店建设工作部署会，会议总结通报了北京市实体书店行业2020年发展成果的同时，提出了2021年工作任务目标，将重点加大对校园书店、商场书店、园区书店以及具有创新性和行业影响力的重点建设项目扶持。

2020年

实体书店扶持资金达1亿元

据介绍，北京市自“十三五”以来，高度重视实体书店建设和产业发展工作，五年取得了丰硕的成果，实现了跨越式发展。目前，北京市已经构筑了一个完善的实体书店建设发展政策体系。市区两级相继发布了一系列以《关于支持实体书店发展的实施意见》为核心，涵盖实体书店审批、建设、扶持等多个环节，为扶持工作提供了重要的政策支撑。同时，形成了一套上下贯通的工作推进机制。市实体书店建设联席会议成员单位涵盖财政、发改等十余个责任部门，各区也相应建立了工作组织机构，形成了校园书店、商场书店等工作专班，确保了实体书店各项工作全市一盘棋。

2020年，市级实体书店扶持资金总金额达到1亿元，全市资金超过2.4亿元，极大缓解了实体书店的经营困难，并在疫情发生后第一个出台针对实体书店的专项救市政策，有力推动了书店转型升级。现在，北京市将实体书店列为全市重要的文化基础设施，增强了书店行业的发展信心，塑造了一个宜商宜业的良好发展环境。

全市特色书店达到200家

目前，北京市已初步建立布局合理、层次分明、多业融合、遍布京城的实体书店发展新格局。全市实体书店已达1994家，同比增加695家，增幅53.5%，16+1个区已全部完成每万人0.8个书店建设任务，“一区一书城”成为各区标配，超过1000平方米的综合书城达到41家，其中5000平方米以上特大型综合书城7家。2020年全市特色书店达到200家，最美书店17家，其中特色书店基本涵盖各区。

集团化、连锁经营已成主流业态，以中信书店、Pageone、全民畅读、三联韬奋、春风习习等为代表的新型书店连锁发展步伐不断加快，市场竞争能力显著提升。书店升级转型成为主流，出现了“馆店结合”、“厂店结合”以及“书店+课堂”、“书店+出版”等各具特色的书店服务新模式、新业态，实现了空间、产品、服务的紧密结合和相互转化，其中以全民畅读等书店为代表的一批主题书店正在向市民文化休闲中心转变，以中信书店、樊登书店为代表的一批专业书店正在向知识分享中心迈进，以一个书店、新华书店城市书房为代表的新型书店，结合5G、大数据、物联网等技术日益成为智慧书城和数字化体验馆。

2021年

推动企业发展由规模速度型转向质量效益型

据介绍，北京市实体书店行业在快速迅猛发展的同时，发展质量和效益都有待提升，还存在着不少瓶颈问题，核心是实体书店低水平服务供给无法满足市民读者日益增长的高品质阅读需求。要解决这些矛盾，就必须深化实体书店行业供给侧结构性改革，推动企业发展方式由规模速度型向质量效益型转变，推动书店发展驱动力由依靠政府扶持和资本投入向科技创新、模式融合的方向转变，优化产业结构，转换发展动力，提升服务效率，实现做优做强。因此，“十四五”期间，北京市实体书店建设发展工作重点是在巩固行业基础和建设发展成果的同时，立足产业发展实际和首都市民读者文化需求，调整结构，壮大市场主体，激发市场活力，推动全市实体书店行业抢抓机遇，融合创新，转型升级，实现高质量发展。

开展书店“总编辑”和经理人培训

2021年，北京市将继续加大对实体书店的政策支持和财政投入，确保行业平稳有序发展，不断扩大产业规模；调整扶持方向，推动提质增效，补齐发展短板，重点加大对校园书店、商场书店、园区书店以及具有创新性和行业影响力的重点建设项目扶持；培育和打造一批示范领军企业，发挥示范效应，形成产业集群；推动建立完善的服务支撑体系，建设信息化共享和服务等实体书店发展创新平台；加快人才培育，开展书店“总编辑”和经理人培训，提升行业人员知识水平和业务能力；加大政府购买服务工作，重点对书店组织的具有精品特色、已经形成文化品牌、读者广泛认可的文化活动给予扶持，形成一批贯穿全年、内容高雅、品质优良、具有推广价值的系列品牌活动。（记者 李俐）