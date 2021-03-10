北京环球主题公园4月底前完成开园准备工作
2021年通州区政府折子工程日前公布，其中提到今年目标包括实现地区生产总值同比增长8%左右，4月底前做好环球主题公园开园准备工作，其他任务包括，加快推进行政办公区二期建设，确保地铁17号线通州段完工，大力推动地铁22号线（平谷线）建设，实现北运河（通州段）全线旅游通航等。
折子工程提出，2021年的主要预期目标包括，实现地区生产总值同比增长8%左右，全社会固定资产投资超过1000亿元，一般公共预算收入同比增长3%左右，社会消费品零售额同比增长8%左右，居民人均可支配收入稳步增长，登记失业率控制在5%左右。
折子工程提出，加速规划体系落实落地，掀起副中心建设新高潮。包括做好环球主题公园开园准备工作，这项工作的完成时限为2021年4月底；加快推进行政办公区二期建设，全力做好各项服务保障工作；加快运河商务区重点组团建设，完工面积达到410万平方米以上，展现高端国际商务区新形象；确保地铁17号线通州段完工；建成广渠路快速公交系统；加快绿心歌舞剧院、图书馆、博物馆三大建筑工程建设；加快东六环路入地改造工程；加快副中心站综合交通枢纽主体工程建设；力促5个家园中心开工建设；大力推动地铁22号线（平谷线）建设，带动北京东部地区协同发展。
生态环境建设方面，启动实施广渠路东延绿化景观提升、瓮城遗址公园、半壁店公园等工程，新增造林面积1.3万亩；实现北运河（通州段）全线旅游通航，加快打造城市副中心滨水休闲金名片等。
民生方面，包括实现首师大附中通州校区、北京学校中学部、杨庄小学投入使用；新建5所中小学；加快友谊医院二期、安贞医院、区医疗中心等工程进度；深入推进大运河5A级旅游景区创建，实施张家湾城墙、通运桥等文物修缮工程；开工建设区体育场改造工程；适时举办2021北京城市副中心马拉松等品牌赛事；建成区养老院等。（记者 李泽伟）
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