补短板解难题 不断增进福祉

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十件民生事

稳住现有岗位 着力扩大增量

就业是最大的民生，保市场主体也是为稳就业保民生。恒银金融科技公司董事长江浩然委员认为，要充分发挥市场主体对就业的最大支撑作用。

作为民营企业家，江浩然建议，应延续去年以来对市场主体的一系列减负稳岗政策，如社保费阶段性减免等。应继续细化和优化，积极梳理企业用工需求，主动听取用工反馈，对效果好的政策适当延长，对不合理的适度调整，以尽可能减轻企业用工压力，促进更多人才扎根企业。

稳就业，既要稳住现有岗位，也要着力扩大增量。江浩然建议，国家层面应进一步鼓励支持职业技能培训中心建设，开展大规模、多层次职业技能培训，增强就业者的市场竞争力。与此同时，也要通过深化“放管服”改革，进一步简化创业企业工商注册流程、降低创业成本，促进创业带动就业。

在数字经济环境下，要支持和规范发展新就业形态。充分保障灵活就业人员的权益，尽快完善针对灵活就业人员的配套政策等，为灵活就业人员解决后顾之忧、创造便利的发展条件。

提高师资力量 教育均衡发展

作为基层教育工作者，西藏林芝市墨脱县完全小学副校长格桑德吉代表认为，发展更加公平更高质量的教育，要推动农村义务教育发展，加快补齐农村办学短板。

墨脱县地处雅鲁藏布大峡谷深处。2013年通公路前，墨脱县到最近的林芝市区至少需要七八天，教育教学水平长期以来低于全市平均水平。

“扎墨公路开通后，乡亲们转变了观念，认识到教育的重要性。办学条件也越来越好，学校建起三层教学楼，孩子们有了科学实验室、美术室、音乐室。”格桑德吉说，西藏农牧民子女享受15年免费教育，“曾经我们的目标是‘有学上’，现在变成了‘上好学’”。

据介绍，2020年，墨脱县共有在编教师278人，在校生2501人，小学适龄儿童净入学率和义务教育巩固率达100%。格桑德吉认为，要继续推进教师素质均衡发展，采取对口支援、送教下乡、师资培训等措施，提高教师职业素养、教学水平。继续稳妥推进教育资源整合，现有教育公共资源的配置重点向农村和经济落后的乡镇倾斜，向薄弱学校倾斜。

规范养老保险 完善社保平台

“随着劳动年龄人口占比下降、老年人数量占比上升，人口老龄化将对各方面产生深刻影响。”中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文委员认为，要加快发展多层次、多支柱养老保险体系，增强风险意识。

政府工作报告提出，提高退休人员基本养老金、优抚对象抚恤和生活补助标准。推进养老保险全国统筹，规范发展第三支柱养老保险。“要夯实养老金资产基础，做大做强。”郑秉文建议。

针对完善全国统一的社会保险公共服务平台，郑秉文认为，要将平台作为我国社会保障的基础设施来建设和完善，可以考虑将第三支柱养老保险纳入平台，未来甚至可以将职业年金和企业年金的服务“窗口”也统一到平台，深入推进社保经办数字化转型。

失业保险方面，郑秉文介绍，2020年对疫情期间没有达到领取失业金资格的失业人员采取紧急措施，扩大了失业保险保障范围。政府工作报告提出，继续实施失业保险保障扩围政策。“这是今年民生保障政策的一个亮点。”

加强疾病预防 健全分级诊疗

人民健康是社会文明进步的基础，是民族昌盛和国家富强的重要标志。“在加快实施健康中国行动的道路上，我们都是参与者。”山西医科大学第一医院副院长韩清华委员说。

“中国心血管病患病率处于持续上升阶段。研究表明，盐是升高血压的重要危险因素，减少盐摄入量可降低人群血压水平。”韩清华认为，应加强对高钠食品生产、审批环节的有效监管，加强疾病预防。

韩清华表示，我国医药卫生体系在疫情防控中经受住了考验、发挥了重要作用，但同时也暴露出一些不足。“未来应该进一步深化医药卫生体制改革，补短板、堵漏洞、强弱项，努力在健全分级诊疗制度、现代医院管理制度、全民医保制度等方面求实效，为维护人民健康提供更有力的制度保障。”

此外要充分发挥科技支撑作用。“要加大卫生健康领域科技投入，发挥新型举国体制优势，集中力量开展核心技术攻关，加快解决一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域‘卡脖子’问题。”韩清华说。

保障住房需求 探索租购并举

“稳地价、稳房价、稳预期等表述，及时回应了百姓关切。”山东省住房和城乡建设厅厅长王玉志代表认为，政府工作报告提出保障好群众住房需求，通过增加土地供应、安排专项资金、集中建设等办法，切实增加保障性租赁住房和共有产权住房供给，这些具体要求，为解决好大城市住房突出问题提供了方向和路径。

山东近年探索“多主体供给、多渠道保障、租购并举”住房制度的有效实现形式，统筹住房市场和住房保障两个体系，积极培育住房租赁市场，扩大保障性租赁住房供给。目前，已有100多家机构开展住房长租业务，经营面积达260万平方米。

但与此同时，租赁住房发展还存在供给不足、企业投资动力不强、配套政策不完善、市场秩序不规范等问题。王玉志认为，应进一步完善配套政策，从租赁住房供应、租赁主体管理、租赁权益保障等方面制定切实可行的政策；加快培育专业化、规模化住房租赁企业，规范发展长租房市场，建立健全住房租赁管理服务平台，持续整顿市场秩序，规范市场行为。

城乡一体建设 共享文化大餐

“大伙儿对我的感情是一部一部电影放出来的。”为农民放映电影40多年，河南省开封市祥符区电影发行放映公司党支部书记、经理郭建华代表感慨，以前是拉着板车去放映，后来是开着手扶拖拉机，现在是开汽车去放映，物质生活越来越好，精神食粮也得跟上，“还得接着干，让农民享受到更多文化大餐”。

为更好满足人民群众精神文化需求，政府工作报告提出，推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程。郭建华说，近年来，他们坚持公益电影放映，让祥符区15个乡镇、336个行政村的村民在家门口，一个月能免费看上一场电影。目前全国农村数字流动电影放映队约有4.7万支，但放映次数还不够。不少村子没有室内放映场所，到了冬天，放映就会受影响。

郭建华建议，要加大政策和资金扶持力度，鼓励有条件的乡村逐步建设固定放映场所、室内放映场所，改善农民观影条件。此外，应鼓励和培养更多年轻人加入乡村文化建设队伍，为推进城乡公共文化服务体系一体建设，提供有力人才支撑。（本报记者 韩鑫 阿尔达克 琼达卓嘎 宋豪新 史一棋 肖家鑫 史哲）

《 人民日报 》（ 2021年03月10日 02 版）