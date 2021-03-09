专家热议社会办医高质量发展：提高服务、持续创新是关键

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）日前，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办六届。

在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，与会嘉宾就社会办医发展的关键、社会办医的功能定位和发展方向、如何促进社会办医院高质量发展等多个话题进行深入讨论，并分享精彩观点。

专场论坛由中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝德明主持，国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红，法政集团董事长、北京王府中西医结合医院院长王广发，陆道培医疗集团CEO路阳，河北燕达医院副院长刘培宗，高博医疗集团执行副总裁冯晨，美年健康高级副总裁、COO林琳，复星医疗集团总裁助理刘强，浙江和康医疗集团副总裁钱默儒，东方华康医疗集团法人、总裁、总院长李爱川参加了本场专场论坛。

以人民群众的健康需求为导向 更好发挥社会办医作用

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，作为我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，社会办医在满足人民群众多样化、多层次的卫生健康服务需求，保障和改善民生，特别是促进经济社会发展方面起到了重要作用。

“从准入到规范管理，从质量安全到评审评价，我们对公立医院和社会办医院一视同仁，并且特别鼓励社会办医院能够在整个医疗服务体系当中发挥更大的作用。”郭燕红介绍说，目前国家对社会办医进一步加大了支持力度，社会办医在护理、康复、精神等细分领域有更大的发展空间，同时也希望社会办医能更好的融入全国医疗质量管理体系。

政策要一如既往支持社会办医

导致社会办医院当前现状，有外因，也有内因。对此，东方华康医疗集团法人、总裁、总院长李爱川表示，外因主要有两点：第一相较于公立医院，社会办医在我国起步晚、底子较薄，第二社会办医的健康高质量发展需要政策的引导和支持。李爱川指出，社会办医的内因，其核心问题是要加强医院自身建设和医疗技术服务质量提升，“东方华康医疗集团参照公立医院的医疗管理体系，院长全面负责落实执行院科两级的管理模式。其次与上市公司牵手合作，纳入上市公司严格的管理体系，更加规范医疗执业行为，让政府放心，老百姓满意。最后重视对优秀医生团队的培养，打造清晰的定位和职业上升路径的同时，不断加强与公立医院医联体建设以及院校合作等，我认为这样能够把我们的医疗质量、也能够把我们的服务质量提高。”

民营医院发展要从提高服务质量到提高临床医疗技术

法政集团董事长、北京王府中西医结合医院院长王广发在论坛上表示，民营医院的发展建设是很关键的，首先必须要从服务质量的提高到临床医疗技术的提高，到特色满足需求、患者需求、个性需求、差异化需求，民营医院最重要的职责就是作为国家公立医疗机构重要的组成部分。

王广发提出，未来非公医疗机构发展应当朝着综合学科、临床试验、学术研发、人才培养和梯队建设以及高精尖的人才引进方面发力，这样才能满足非公医疗机构与公立医疗机构的并驾齐驱，共同拉动非公医疗机构的发展。

王广发最后表示：“医疗机构的创新发展、高质量的服务标准，未来不只是公立医疗机构，非公医疗机构应如此，才能满足日益高标准需求的患者要求。”

科研创新、科技赋能是促进社会办医高质量发展的两大引擎

高博医疗集团执行副总裁冯晨在论坛上表示，社会办医院和公立医院不是一个简单的互为补充，更多是要做协同，那么社会办医要高质量发展，就要发挥自身优势，从模式创新角度实现差异化发展，其中科研创新、科技赋能是高质量发展的两大引擎。

“医疗的核心是用医疗技术解决患者需求，科研、科技创新不仅是必然方向，也是将‘科技强国’提升到国家前所未有战略高度的必然路径。同时科研创新也能带动生物医药产业的发展，做大产业创新蛋糕，与公立医疗体系实现共同成长。”冯晨说道。

科技创新驱动、严抓医疗质量 做人民的好医生

美年健康高级副总裁、COO林琳在论坛上表示，随着社会经济的发展，以及人们健康意识的提升，社会办医乘上了时代的快车走在高质量发展的路上。

“美年健康以医疗质量为生命线，严抓医疗质控体系建设，全面落实医疗质控升级,形成了集团医管中心督察、省级公司巡查、市级公司检查、各体检分院自查的四级管理体系”。林琳表示，通过技术创新手段积极推进精细化管理，上线人脸识别鉴权合规管理系统、血液检测实时追踪系统；建立实验室和放射影像质控体系。这一系列的质控升级为客户的安心体检提供了技术保障。

林琳介绍，美年健康坚持科技赋能，提出“未来体检靠科技”。为提升重大疾病的筛查效率，在人工智能领域，美年健康已将AI技术落地应用于肺部、乳腺、甲状腺的超声影像检查，以及眼科的糖尿病视网膜病变筛查等领域，利用人工智能（AI）辅助筛查减少医疗服务过程中的不确定性因素，降低漏检、误检风险。比如：低剂量肺部CT，利用AI技术对肺结节等多种病理影像图片的识别准确率超过90%。在人工智能系统的辅助下，医生可以清晰的看到标注影像检查中的肺部结节，准确度达到毫米级。

聚焦技术、持续创新是社会办医高质量发展关键

相对于公立医院，社会办医的功能定位是什么？陆道培医疗集团CEO路阳在论坛上表示，社会办医的发展要点首先要聚焦于最擅长的技术领域，并且要保持持续创新的能力。其次，基于消费升级的市场趋势，社会办医要善于发现差异化的市场需求，满足患者多样化和个性化的健康需求。

另外，在医疗服务模式从重视“疾病管理”转向重视“健康管理”的转型过程中，社会办医要放眼健康产业链上的各类市场需求，尤其是院前的互联网医疗问诊、体检，以及院后的康复和长期护理等领域，都为社会办医提供了更多市场机会和发展空间。

精准、精细、精致推动社会办医高质量发展

“质量问题是医院必须要重视，认识到位之后，要把组织体系搭建起来，闭环管理。”谈到建立民营医院管理与控制体系时，河北燕达医院副院长刘培宗在论坛上表示，“第一是组织体系、制度体系、考核体系，必须得有；第二是应培，定点精准的培训；第三第四是应知应会，该知道的必须得会，该知道的必须知道；第五第六是应做应记；第七第八是应查应改，科室自查和部门检查要做实；第九是应评，对效果进行评价，科级效果评价和院级效果评价；最后是应急预案，有演练，形成质量完全的闭环管理。”

如何通过这个体系促进社会办医高质量发展抓质量？刘培宗指出，一是抓住诊疗指南；第二是抓核心制度；第三是抓住核心条款，这是医院管理的重中之重；第四是抓住病例的牛鼻子；第五是通过信息化手段；第六是形成行动计划。

民营医院要选择适合自己的发展模式

复星医疗集团总裁助理刘强在论坛上表示：“民营医院的模式，不同的医院不同的区域、不同的专业肯定不一样，发展的模式也是不一样的。因此要针对自己的定位，选择适合自己的发展模式。”

谈到社会办医有哪些潜力？刘强表示，第一是需要资本支持；第二是体制机制灵活；第三是决策机制很灵活；第四，民营医院在执行效率各方面比较高；第五是创新模式。

“互联网+医疗”助力民营医院高质量发展

近年来，"互联网+医疗"发展迅速，浙江和康医疗集团副总裁钱默儒在论坛上分享了有关互联网+医疗方面的经验。他表示，可以通过和社区的养老服务中心合作，从而为老年人提供服务。把互联网+医疗和线下机构结合起来，将互联网诊室植入到社区的养老服务中心。

钱默儒说：“养老服务站点本身对社区内的老年人有一个建档随访的工作，通过这些数据了解老年人真实情况，针对性的为老年人提供医疗服务，同时也会给机构赋能，通过互联网医院的植入，实现养老站点的医疗功能，为居家老年人提供医疗服务，尤其是基层老年人。同时为医院提供了一学科建设方向，对医院高质量发展有很大帮助。”