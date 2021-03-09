北京丰台村民有了“智慧家医”

“走，巡诊去！”昨天下午，丰台区王佐镇沙锅村的下庄自然村卫生所，何翠英招呼了一声，与梁晓霞、朱青芬两名家庭医生一起，下乡巡诊。49岁的乡医何翠英，今年换了个新身份：家医助理。

记者从丰台区卫生健康委获悉，为落实农村地区疫情防控和村民健康管理“两手抓”“两手硬”工作要求，今年年初丰台区在乡村一体化健康管理防控格局下，在医疗机构“空白”村建设了15个“智慧家医”乡村工作室，整合发展区域内“三乡两镇一地区”的乡医力量，形成了“家医团队+乡医助理”的工作模式，不仅筑牢乡村疫情防控底网，还能及时为村民提供健康服务。

从“赤脚医生”到乡医，何翠英干了26年，之前她和另外两名老乡医一起撑起了下庄村卫生所，为村民们提供基本公共卫生和医疗服务。

2020年初，新冠肺炎疫情袭来，两名老乡医又恰好退休，何翠英一下子应接不暇！

“就我一个人，连预检分诊都做不到！”何翠英说，“以前村民有点咳嗽、发烧类的小毛病，给点儿药、输个液就好了，但面对狡猾的新冠肺炎病毒，我心里打鼓呀！这个小小的卫生所真要是来了发烧咳嗽的人，其中要是哪个人感染了病毒，那后果不堪设想。”

就在何翠英提心吊胆、不知所措的时候，王佐镇社区卫生服务中心担起责任，由何翠英等乡医支撑的村卫生所全部停诊，与镇政府、村委会一起整合资源开展农村地区疫情联防联控。

疫情防控中，丰台区社区卫生服务机构在全市率先以公共卫生委员会为基础试点建立“双专员”“双进入”工作机制，由社区卫生服务中心主任和家庭医生分别担任街乡镇和居村委会主任助理，形成街乡镇社区卫生与辖区村居协作联动机制，指导辖区村居开展疫情防控，组织防控技术培训和现场指导，提升辖区村居疫情防控能力。

“我们辖区在疫情期间停诊的6个村卫生所一共有14位乡医，平均年龄60岁，年龄最大的都已经74岁，不到退休年龄的只有6人！”王佐镇社区卫生服务中心主任杨向东说，如何让乡医在承担医疗服务的同时承担起疫情防控的“哨点”作用成为现实问题。

让“智慧家医”进入乡村，是丰台区想到的“破题”之法。今年1月21日，王佐镇率先在沙锅村和怪村两个医疗机构“空白村”试点成立“智慧家医”乡村工作室。

丰台区卫生健康委相关负责人介绍，“智慧家医”乡村工作室将为村民提供疫情防控、疾病预防、基本医疗和家医签约等全方位服务，将高质量医疗服务送到村民身边，将专业力量有效下沉，将防控关口前移到村民家门口，充分发挥家庭医生的“探头”和“哨点”作用，提升农村地区疾病监测和防控能力，有效加固农村地区疫情防控的薄弱环节，切实保障农村地区居民的身体健康和生命安全。

“智慧家医”工作室中，乡医们成为“家医助理”，发挥在村里人熟、地熟、底数清的优势，助力家医团队在村里开展工作。

村里谁家有慢病患者，谁家需要上门巡诊服务，何翠英门儿清，她把“智慧家医”乡村工作室的医生请进自己多年来组建的微信群，为村民和家庭医生牵线搭桥，“现在，签约家庭医生服务的村民越来越多。”何翠英开心地说。（孙颖）