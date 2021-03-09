北京“女工特疾”已惠及647万女职工

记者从北京市总工会、中国职工保险互助会北京办事处了解到，截至2020年，《在职女职工特殊疾病互助保障活动》（简称“女工特疾”）已累计参保647.2万人，已给付互助金1.8亿元，有效缓解了职工因疾病造成的经济困难。

今年“三八”妇女节前夕，中国职工保险互助会北京办事处相关负责人来到中国铁路北京局集团有限公司，对该集团公司2021年出险的5名患病女职工进行慰问，为她们送上慰问品及互助金19.5万余元。

记者了解到，“女工特疾”自1997年实施以来，以关爱女性职工、缓解职工医疗压力为宗旨，已平稳运行二十余年。截至2020年，累计参保647.2万人，已给付互助金1.8亿元。

2018年，中国职工保险互助会北京办事处在保险原有基础上又推出一年期《在职女职工特殊疾病互助保障活动》，保费标准每份25元/人，保障期限为一年，最高保障待遇15000元/份。女职工特殊疾病保障种类由原8类增加至12类，保障力度进一步提高，保障范围进一步扩大。“女工特疾”不仅帮助患病职工及时得到有效的治疗，还缓解了职工因疾病造成的经济困难，已成为北京工会系统互助保障的品牌项目之一。

在“女工特疾”的基础上，中国职工保险互助会北京办事处还在2013年启动了“女工‘三八’慰问活动”，针对参加“女工特疾”已获得理赔的会员，给予一定的救助金慰问。截至2020年，受助女职工已达到4164人，受助金额达到577.3万元。（记者 王天淇）