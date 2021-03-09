全方位全周期护佑人民健康

经过此次新冠肺炎疫情的考验，保障人民健康成为公众高度关注的热点话题。全国两会上，政协委员们围绕医药科技创新、慢性病管理等话题深入探讨，从多个方面提出建议，为不断提高全方位全周期健康服务提出智慧方案。

王宁利委员：

将眼病防治纳入慢病管理

“80%至90%的视力丧失是可以通过现有的、成本效益较高的干预措施来预防或治疗的。”全国政协委员、首都医科大学附属北京同仁医院眼科中心主任王宁利呼吁，把眼病防治纳入国家慢病管理体系中，在慢病筛查中加入眼底照相项目。

“随着经济社会发展，居民生活方式改变了，和慢病相关的致盲眼病大幅增高。”王宁利以糖尿病举例说，糖尿病患者最终发展为眼部并发症的高达30%，在个别农村地区甚至达到40%。如果早期不干预，糖尿病导致的眼部并发症就会导致失明。此外高血压、动脉硬化等也有可能造成眼底病变。“真正由眼病本身造成的致盲率大概在50%至60%，而慢病管理不好造成的致盲则占到了40%左右。”

如何把眼科和慢病管理相结合？“眼底一张照，眼病早知道。”王宁利说，“将眼科和慢病管理相结合的好办法就是普及眼底筛查，拍一张眼底照片，可以发现80%的眼病，费用不到80元，带来的社会效益是极其巨大的。”此外，眼底病灶筛查不仅能发现眼底疾病，对一些慢性疾病也能及早发现。高血压、动脉硬化、早期糖尿病、肾病等疾病都在眼底上有表现。

“内分泌科应该配备眼底照相机设备，病人来了拍一张眼底照，同时发给眼科医生，相关眼部并发症就能早期发现。”王宁利建议，将防治关口前移、重心下移，将筛查工作在基层做好。同时利用好数字化医疗、远程医疗和互联网医疗等手段，在基层做好筛查，大城市里有经验的医生云端阅片，提出诊疗建议，形成完整的眼病防治体系。

罗永章委员：

以立法为医药领域关键核心技术护航

“医药领域的关键核心技术是未来生物产业的必争之地，创新药物研发往往面临激烈的国内外竞争，特别是一些关系国计民生的重大医药品种，其意义早已超越了一般的商业和学术价值。”全国政协委员、清华大学生命科学学院教授罗永章呼吁，加强立法，加大对医药领域科技创新和关键核心技术的保护力度。

罗永章介绍说，几乎每个新药都需要若干项关键核心技术支撑，凝聚了数十年甚至几代人的不懈努力，花费了国家和企业大量科技资源，才能最终实现重大突破。

“保护关键核心技术，除研发主体的自我保护外，国家政策法规是否合理更加关键。”罗永章坦言，近年来，我国药品注册审评工作取得长足进展，但立法和实践中却没有对关键核心技术保护给出足够的重视。“加强关键核心技术保护，全面提升创新能力刻不容缓。”

罗永章建议，应抓紧修订和更新行业法规，使国家保密相关法律法规得到充分落实。可在不降低审评标准的前提下，合理减少对技术工艺细节的披露要求。同时，把披露关键核心技术的主动权交给申报主体，允许申报主体保留不完全披露关键核心技术细节的权利。

“在监管体系层面也应明确泄密法律责任，对关键核心技术资料的提交、保存、审阅和调用等环节加强管理，加大对关键核心技术泄露行为的惩罚力度。”罗永章补充道，还要强化国家行政管理部门的监督和指导作用，对核心技术的保密工作做到全程可追溯、全员可问责。

王松灵委员：

将口腔卫生纳入基本公共卫生服务项目

俗话说“病从口入”，口腔健康直接影响全身健康。全国政协委员、中科院院士、首都医科大学副校长王松灵建议，将口腔卫生项目纳入基本公共卫生服务项目，实施基层口腔疾病筛查和治疗管理。

“口腔中有超过700多种细菌，当发生牙周炎时，慢性病灶细菌及其产生的毒素可以通过牙周膜进入血液到达全身，引起或加重全身各种疾病。”王松灵说，应系统开展口腔疾病与全身重大慢病发生发展研究，服务全身健康。

“目前一颗进口种植牙近2万元，种牙的费用之高好比在口腔里装了一辆豪车，而国产种植牙研发后预计费用可降低50%。”王松灵建议，加大研发力度，研发新生物材料用于口腔修复及治疗，用前沿诊疗新技术防控口腔疾病。此外，还应将口腔卫生纳入基本公共卫生服务项目，重视口腔预防保健，制定面向全人群全生命周期的口腔卫生保健措施，发展适宜的筛查、诊断和治疗技术。

霍勇委员：

让家庭医生成为防治慢性病的健康“守门人”

慢性病威胁着人类健康。全国政协委员、北京大学第一医院心脏中心主任霍勇建议，重视医疗机构的慢病管理作用，依靠医联体建设，强化家庭医生慢性病防控考核制，让家庭医生成为社区居民防治慢性病的健康“守门人”。

“要积极发挥二级及以上医疗机构在慢性病管理和分级诊疗及双向转诊中的主动作用。”霍勇说，可以要求其建立慢性病管理中心，形成与社区基层慢病管理联动的绩效考核指标体系和评价模型。此外，还应进一步完善家庭医生签约机制，促进基层医生与相应的医疗机构和专科建立专业联系。

霍勇还建议，加强信息化建设，积极发展“互联网+医疗”，重点实现基层患者慢性病的数字化或云管理，把各级医院到基层、到公众的信息联动起来。在保障信息安全、规范信息标准的基础上，利用互联网及远程医疗的手段提升基层救治能力。

在完善医保体系方面，霍勇认为，国家应加强对各级医疗机构慢性病管理体系建设的投入，将更多医保谈判药品纳入门诊保障管理，提高患者用药可及性。（记者 高枝 武红利）