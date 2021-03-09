北京市推出12条春季赏花旅游线路

法源寺的丁香诗会、大觉寺的古寺兰香、明城墙下的千株梅花、紫禁城的雪落梨花……又是一年春来到，在这个最美的季节里，去哪里赏花最有京味儿特色？北京市文旅局昨日给出了答案：12条“花开的日子——漫步北京赏春花读建筑主题游”线路邀市民漫游花海，品读北京。

这12条线路囊括了北京春天最美、最有代表性的花卉，包括迎春花、玉兰、桃花、梅花、樱花、丁香、海棠、杏花、梨花、郁金香、牡丹、梧桐。好花还需好景来衬，12条线路不拘于单一的赏花，而是将春日美景与北京代表性的景点相结合，把赏花线路或目的地辐射到了北海公园、中山公园、景山公园、明城墙遗址公园、颐和园、潭柘寺、大觉寺、法源寺、戒台寺、天坛公园、宋庆龄故居、故宫文华殿和慈宁宫花园、居庸关长城、智化寺、南池子大街等北京标志性建筑或者网红打卡地。

在北京赏花，看的是花，读的是花丛后面的古老建筑，听的是跟花有关的历史故事或文化名人轶事。“疫情让市民无法出去畅游世界。其实，北京本地就有很多美丽的风景。这次我们推出的12条赏花线路充分挖掘了北京春天的赏花资源，并与相应的文物、特色建筑有机结合，希望能给大家一个惊喜。”北京市文旅局资源开发处处长张靖表示，这些线路可以让市民在赏花的同时还能了解到丰富而又专业的古建知识，聆听到妙趣横生的建筑故事，做到赏春花与“读建筑”两不误。

据了解，“漫步北京”线路是北京市文化和旅游局于2020年6月首次推出的文旅休闲品牌线路。此前已推出24条线，其中包含4条2021年新春特别线路。张靖表示，将北京春暖花开的景色和优秀古建串联起来开发设计北京建筑旅游线路，是展示丰厚的首都历史传统文化资源的重要形式。“北京春天的花卉种类远远不止这些，我们只是选择了其中12种最具代表性的，希望通过这种新颖、美好的旅游方式，邀请市民一起来读懂北京城市建筑，共赏北京灿烂春光。”

景点速览

“漫步北京赏春花读建筑主题游”线路

1.迎春花：北海公园、中山公园、景山公园、明城墙遗址公园、环东二环城市绿道

2.玉兰：长安街、颐和园、潭柘寺、大觉寺、北京国际雕塑公园

3.梅花：明城墙遗址公园、北京植物园、响水湖长城

4.桃花：北京植物园、北海公园、平谷桃花海

5.樱花：玉渊潭公园、北京植物园、顺义耿丹学院

6.丁香：法源寺、戒台寺、天坛公园

7.海棠：元大都遗址公园海棠花溪、宋庆龄故居、故宫文华殿、陶然亭公园、法源寺

8.杏花：天坛公园、八达岭长城、居庸关及市郊铁路S2线、平谷区北寨村

9.梨花：故宫承乾宫、智化寺、大兴梨园、平谷梨花大道

10.郁金香：中山公园、北京植物园、顺义北京国际鲜花港

11.牡丹：景山公园、戒台寺、故宫慈宁宫花园

12.梧桐：北京经济技术开发区梧桐大道、南磨房路、车公庄大街。（记者 赵婷婷）