国家卫健委：3月8日新增新冠肺炎确诊病例8例 均为境外输入病例

人民网北京3月9日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月8日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月8日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例8例，均为境外输入病例（四川4例，上海2例，广东2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者268人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例173例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例5099例，累计治愈出院病例4926例，无死亡病例。

截至3月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例180例（无重症病例），累计治愈出院病例85186例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90002例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者981758人，尚在医学观察的密切接触者4543人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察5例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者246例（境外输入245例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12123例。其中，香港特别行政区11099例（出院10636例，死亡202例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区976例（出院932例，死亡10例）。